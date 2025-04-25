Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Tamamlandı

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Tamamlandı

Bursa’da düzenlenen şampiyona, Mattia Ahmet'in anısına duygusal anlarla sona erdi.

25.04.2025 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası sona erdi. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenen şampiyonada, duygu dolu anlar yaşandı. Şampiyonanın kupa törenine katılan Mattia Ahmet'in annesi ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Ulusal Sıralama 1. Etap Yarışları, final yarışmalarının ardından tamamlandı. Kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy bitpazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenen şampiyonaya, 10 ilden 90 erkek ve 13 kadın olmak üzere toplam 103 sporcu katıldı. Sporcuların üstün performans sergilediği şampiyonanın son gününde, kızlar ve erkekler kategorisinde final heyecanı yaşandı. Sporseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşen final müsabakaları sonunda erkeklerde Berke Dikişçioğlu birinci, Furkan Kaplan ikinci, Emirhan Sarımustafaoğlu üçüncü olurken, kadınlarda ise Melis Sakaoğlu birinci, Safa Merve Nalçacı ikinci, Ayşe Şöhret Ünver de üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ansısına düzenlenen şampiyonanın kupa töreni, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile Mattia Ahmet'in babası İtalyan Şef Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonanın kupa töreninde duygusal anlar yaşadı. Kendisi de kaykay tutkunu olan Mattia Ahmet Minguzzi, en sevdiği yer olan kaykay pistinde ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından gözyaşlarıyla anıldı.

"Kendimi tüm kaykaycı çocukların annesi olarak görüyorum"

Şampiyonada duygu dolu anlar yaşayan Yasemin Minguzzi, "Burada bulunan tüm çocuklar ile gurur duyuyorum. Oğlumla da gurur duyuyorum. Oğlum, kaykay sporunu çok severdi. Kısacık ömrünü hep kaykayın üstünde geçirdi. Çok aktif bir çocuktu. Haftanın beş günü kaykay parkına giderdi. Ahmet'in vefatından sonra kaykay sporu Türkiye'de daha fazla gündem olmaya başladı. Kendimi, tüm kaykaycı çocukların annesi olarak görüyorum. Bununla da gurur duyuyorum" dedi.

Dava süreci hakkında da bilgi veren Yasemin Minguzzi, "8 Mayıs tarihinde ikinci duruşma olacak. Sanıkların hakkettikleri cezayı alması için davanın takipçisi olacağız. Allah izin verirse yapacak daha çok şeyimiz var" diye konuştu.

"Bu milli takım kampımızı bu pistte yapabiliriz"

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız da, "Bu şampiyona, federasyonumuzun ilk faaliyetlerinden birisi. 14 yaşında aramızdan ayrılan Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını bu şampiyona ile yaşatmak istiyoruz. Kaykay sporu Türkiye'de yeni yeni gelişen ve kendini ispatlamaya çalışan bir branş. Şampiyonaya ev sahipliği yapan pist harika. Bu güzel pisti kaykay sporuna kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bu güzel tesisi, her zaman canlı tutmak adına çeşitli organizasyonlar düzenleyeceğiz. Milli takım kamplarımızı dahi burada yapabiliriz" diye konuştu.

Yıldız, Ahmet Mattia'nın annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yi 'Kaykaycıların Annesi' ilan ederek federasyon yönetim kurulu kararıyla Türkiye Kaykay Federasyonu Danışma Kurulu'nda görevlendirildiğini duyurdu. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Mattia Ahmet Minguzzi, Yerel Haberler, bursa, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan UEFA’nın temsilcilik açılışında iddialı sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın temsilcilik açılışında iddialı sözler
6.2’lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi İşte detaylı liste 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
’’İtalya mı, Türkiye mi’’ sorusuna verdiği yanıt Can Yaman’a pahalıya patladı ''İtalya mı, Türkiye mi?'' sorusuna verdiği yanıt Can Yaman'a pahalıya patladı
DEM heyeti, Adalet Bakanı’na iletti: Öcalan gazetecilerle görüşmek istiyor DEM heyeti, Adalet Bakanı'na iletti: Öcalan gazetecilerle görüşmek istiyor
Al Nassr’dan Kudüs’e 100 milyon Euro Al Nassr'dan Kudüs'e 100 milyon Euro
Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi
Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana
Emma Willis’ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım
Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı
Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

09:59 Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı
09:52 Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor
09:29 Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler
08:34 Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
07:33 Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
15:06 Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı
14:58 Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı
14:53 Leicester City’de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda Leicester City'de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda
14:43 Kamuya yüzlerce personel alınacak Başvuru için son 24 saat Kamuya yüzlerce personel alınacak! Başvuru için son 24 saat
14:43 Deprem anında GSM hatlarına ne oldu Bakan Uraloğlu yanıtladı Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı
14:41 Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor
14:17 600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı 600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı
14:16 CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı
14:15 Shaquille O’Neal, Alperen Şengün’ü yere göğe sığdıramadı: ’Türk Terminatör’ Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 10:22:54. #7.11#
SON DAKİKA: Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.