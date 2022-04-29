Mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı çocukların Türk vatandaşlığına geçişteki şartlar kaldırıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, izin alarak Türk vatandaşlığından çıkan mavi kartlıların çocukları için kolaylık sağladı. Buna göre mavi kartlıların ergin çocukları, kendilerinin başvurusu ile ergin olmayanlar ise anne ya da babanın birinin başvurusu diğer ebeveynin muvafakatiyle Türk vatandaşlığını kazanabilecek. Ayrıca Türk vatandaşlığı için "ergin olma" ve " Türkiye'de 5 yıl geçerli ikamet izni" şartı da kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı, yaşadıkları ülke nedeniyle ikinci bir vatandaşlığa izin verilmediği için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalan ve mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı olanların çocukları için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yeni düzenlemeyle, kanunda belirtilen istisnalar dışında aynen Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaya devam eden mavi kartlılar kütüğüne kayıtlıların çocuklarının ergin olanlarının kendilerinin başvurusu, ergin olmayanların ise anne ya da babasının birinin başvurusu, diğer ebeveynin muvafakati ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

Ayrıca Türk vatandaşlığı için "ergin olma" ve "Türkiye'de 5 yıl geçerli ikamet izni" şartı da kaldırıldı. Bu düzenlemeyle, mavi kartlı kişilerin çocuklarının anavatanları ile bağlarının kopmaması ve bu bağların güçlü bir şekilde devamı, kültürel aidiyetlerinin korunması amaçlandı. - ANKARA