Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

21.04.2022 17:34
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının TCG Kemalreis fırkateyninden takip ettiği tatbikat, top atışı ile yapılan selamlamayla başladı. SAS timi, bölgeye helikopterle intikal ederek, suya atlayıp mayına doğru yüzerek mayını etkisiz hale getirdi. Tatbikat, SAT timlerinin Yılancık Adası'ndaki hedefleri imha etmesi ile devam etti. Havadan ve denizden adaya çıkarma yapan SAT timlerinin ada üzerindeki iki hedefi etkisiz hale getirmesi sonrası adaya Türk bayrağı çekildi. Ardından SAT timleri, TCG Gediz fırkateynine helikopterle iniş yaparak, gemiyi senaryo gereği ele geçirdi. Son olarak yerli ve milli imkanlarla üretilen Tuzla sınıfı karakol gemileri tarafından denizaltılara karşı kullanılan DSH roketi ateşlendi. Helikopter suya sonar daldırarak denizaltının yerini tespit etti. Tatbikat senaryosu gereği denizaltı satıha çıktı. Deniz karakol uçağı tarafından denizaltı aracına torpido hücumu yapıldı. Son olarak Aksungur İHA tarafından ilk defa Mam-L roketi bir resmi tatbikatta kullanılarak ateşlendi.

Tatbikata katılan toplam 45 deniz ve hava unsurunun geçit töreninde Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu TCG Kemalreis fırkateynini selamlaması ile tatbikat sona erdi. - MUĞLA

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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