Mavi Vatan 2026 Tatbikatı'nda Önemli Faaliyetler

09.04.2026 20:13
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, tatbikatta BAYRAKTAR TB-3 ile Kamikaze İDA'nın imhasını açıkladı.

Mavi Vatan 2026 Tatbikatı'nın 'fiili atış sahfası' ardından açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgenal Selçuk Bayraktaroğlu, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücünün temeli, eğitim ve eğitimin semeresini aldığımız tatbikatlardır. tatbikatın bugünkü bölümünde; 'TCG Anadolu'dan 'BAYRAKTAR TB-3'ün kalkış ve inişi, 'TB-3' ile ilk kez 'Kamikaze İDA'yı imhası faaliyetleri icra edilmiştir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgenal Selçuk Bayraktaroğlu, Mavi Vatan 2026 Tatbikatı'nın fiili atış sahfasının ardından TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinde açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığının önemine değinen Genelkurmay Başkanı Orgenal Bayraktaroğlu, "Türkiye; güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, küresel bir güçtür. Yerli ve milli imkanlar, yüksek teknoloji ürünleri, insansız ve insanlı platformlar, ekde ettiği imkan ve kabiliyetlerle TSK bölgede önemli bir caydırıcı güçtür. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri Mavi Vatan'dır. Mavi Vatan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından korunmaktadır" dedi.

Tatbikatla ilgili detaylardan bahseden Orgeneral Bayraktaroğlu, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücünün temeli, eğitim ve eğitimin semeresini aldığımız tatbikatlardır. İşte bu tatbikatlardan biri de 10 gündür devam eden Mavi Vatan Tatbikatıdır.3- 10 Nisan 2026 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de. Tatbikattaki amaç, harekata hazırlık eğitimleri, sevk ve idare etkinliği, müşterek çalışabilirliktir. Bu tatbikat aynı zamanda müşterek bir eğitim faaliyetidir. Asıl olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, destek olarak ise Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığından, toplam 15 bin personel ile ayrıntıları arz edilen 120 yüzer unsur ve muhtelif sayıda uçağımızın katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatın bugünkü bölümünde; 'TCG Anadolu'dan 'BAYRAKTAR TB-3'ün kalkış ve inişi, 'TB-3' ile ilk kez 'Kamikaze İDA'yı imhası faaliyetleri icra edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Programda Orgeneral Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Deniz Kuvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'da yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı ''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı
Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı

20:28
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
20:20
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
20:13
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
18:54
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:50:31.
