Mazıdağı Belediyesinin "sahip çıkıldı" dediği sıpa sokağa terk edildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Belediyenin yoğun kar yağışının ardından sahipsiz bir sıpaya sahip çıkıldığına dair yaptığı sosyal medya paylaşımları kamuoyunda tartışmaya neden oldu. Belediyenin paylaşımlarının ardından söz konusu hayvan yeniden sokağa bırakıldı.

Mazıdağı Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kar küreme çalışmaları sırasında donma tehlikesi yaşayan canlılara belediye sahip çıkıyor" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda sahipsiz bir sıpanın belediye ekiplerince koruma altına alındığı izlenimi verildi. Ancak, bu paylaşımlardan kısa bir süre sonra belediye ekipleri tarafından sıpa tekrar sokağa bırakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi 153 Şikayet Hattı üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine Mazıdağı ilçesine yönlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sahipsiz sıpayı bularak Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakımevine götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen sıpa, bakım ve tedavi süreci için koruma altına alındı.

Yaşananlara tepki gösteren Mazıdağı ilçesi sakinlerinden Mehmet Kara, belediyenin tutumunu eleştirerek şunları söyledi:

"Hayvanlar üzerinden bile algı ve istismar yapılmasını doğru bulmuyoruz. Sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra hayvanı tekrar sokağa bırakmak kabul edilemez. Bari hayvanlar üzerinden siyaset yapılmasın."

Konuya ilişkin Mazıdağı Belediyesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay ilçede ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.