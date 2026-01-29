Mazıdağı Belediyesinin "sahip çıkıldı" dediği sıpa sokağa terk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mazıdağı Belediyesinin "sahip çıkıldı" dediği sıpa sokağa terk edildi

Mazıdağı Belediyesinin "sahip çıkıldı" dediği sıpa sokağa terk edildi
29.01.2026 13:19  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mazıdağı ilçesinde belediyenin sosyal medyada sahipsiz bir sıpaya sahip çıktığını duyurması, hayvanın kısa süre içinde tekrar sokağa bırakılmasıyla kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine sıpa, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Belediyenin yoğun kar yağışının ardından sahipsiz bir sıpaya sahip çıkıldığına dair yaptığı sosyal medya paylaşımları kamuoyunda tartışmaya neden oldu. Belediyenin paylaşımlarının ardından söz konusu hayvan yeniden sokağa bırakıldı.

Mazıdağı Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kar küreme çalışmaları sırasında donma tehlikesi yaşayan canlılara belediye sahip çıkıyor" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda sahipsiz bir sıpanın belediye ekiplerince koruma altına alındığı izlenimi verildi. Ancak, bu paylaşımlardan kısa bir süre sonra belediye ekipleri tarafından sıpa tekrar sokağa bırakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi 153 Şikayet Hattı üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine Mazıdağı ilçesine yönlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sahipsiz sıpayı bularak Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakımevine götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen sıpa, bakım ve tedavi süreci için koruma altına alındı.

Yaşananlara tepki gösteren Mazıdağı ilçesi sakinlerinden Mehmet Kara, belediyenin tutumunu eleştirerek şunları söyledi:

"Hayvanlar üzerinden bile algı ve istismar yapılmasını doğru bulmuyoruz. Sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra hayvanı tekrar sokağa bırakmak kabul edilemez. Bari hayvanlar üzerinden siyaset yapılmasın."

Konuya ilişkin Mazıdağı Belediyesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay ilçede ve sosyal medyada tepkilere neden oldu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Mazıdağı, Belediye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mazıdağı Belediyesinin 'sahip çıkıldı' dediği sıpa sokağa terk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Anlaşma sağlandı Beşiktaş’tan sürpriz transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump’a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 17:01:27. #7.11#
SON DAKİKA: Mazıdağı Belediyesinin "sahip çıkıldı" dediği sıpa sokağa terk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.