Mazıdağı'nda Çevre Protestosu

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin Emek ve Demokrasi Platformu, Mazıdağı'nda Eti Bakır AŞ tarafından kurulması planlanan üç yeni tesise karşı basın açıklaması yaptı. Platform, bölgedeki su varlıklarının son yıllarda yüzde 60 azaldığını ve kimyasal kirliliğin yasal sınırların katbekat üzerine çıktığını belirterek, projelerin durdurulmasını istedi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır AŞ'nin kapasite artırımı ve yeni tesis projelerine karşı sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı tek ses oldu. Kocakent Köyü'nde bir araya gelen Mardin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri kurulması planlanan tesisleri protesto etti.

Açıklamada, bölgenin en büyük endüstriyel kompleksi haline gelen tesislerin, yeraltı su seviyesini son beş yılda yüzde 60 oranında düşürdüğü belirtildi. Planlanan üç yeni tesisin günlük yaklaşık 8,544 ton ek su tüketeceği ifade edilirken, "Mevcut tesisler bile su tablasını çökertmişken, bu devasa tüketim bölgenin tarımını ve içme suyunu geri dönüşü olmayacak şekilde yok edecektir" uyarısı yapıldı.

"38 kişilik istihdam için doğa talan ediliyor"

Teknik üniversitelerin verilerine dayandırılan açıklamada, atık sulardaki kirlilik oranlarının dehşet verici boyutlara ulaştığı paylaşıldı. Suyun pH değerinin 3,52 gibi canlı yaşamı için "öldürücü asitlik" seviyesinde olduğu vurgulanan açıklamada, 450 milyon laralık devasa proje bütçesine karşılık yalnızca 38 kişilik kalıcı istihdam vaat edildiği bildirildi. Açıklamada, tesisin bölge halkına değil, sermaye sahiplerine hizmet ettiği ifade edilerek, "30 bin hektarlık ruhsat sahasının tamamının işletilmesi sadece Mazıdağı'nı değil, tüm Dicle Havzası'nı yaşanamaz hale getirecektir" denildi.

Mardin Emek ve Demokrasi Platformu, basın açıklamasının sonunda acil çözüm bekleyen hayati taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Platform; planlanan tesisler için ÇED süreçlerinin derhal durdurulmasını ve mevcut tesislerin kümülatif çevresel etkilerinin bağımsız kuruluşlarca titizlikle denetlenmesini istedi. Tarım ve halk sağlığının korunması adına endüstriyel su kullanımına ivedilikle sınırlandırma getirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, ayrıca bölge halkı için kapsamlı sağlık taramalarının bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.

Platform sözcüleri, bu mücadelenin sadece Mazıdağı'nın yerel bir sorunu olmadığını ifade ederek, tüm bölgenin ve gelecek nesillerin yaşam hakkını savunmak adına mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.