Mazota gelen zam vatandaşları isyan ettirdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Çiftçi Faruk Gürkan "Bundan daha kötü ne olur? Çiftçiyi bitirmeye çalışıyorlar bunlar. 43 liradan, 44 liradan mazot al... Vereyim tarlayı kendiler işlesinler bu şekilde" dedi.
Mazota gelen zamma Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de vatandaşlar tepki gösterdi.
GABARDA ÇIKAN MAZOT NEREDE?
Servisçilik yapan bir vatandaş şunları söyledi:
"Kontak kapattık artık. 31 Mart'tan sonra ne olacak onu da bilmiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Emekliyiz biz. Mazot da alamıyoruz. Artık arabayı satacağız her halde öyle gösteriyor. Terkedeceğim bütün işi terkedeceğim, kurtarmıyor. Her gün mazota zam olur mu? İnsafsız bunlar ya. Bize senede 6 ayda bir zam veriyorlar 6 ayda bir zam gelsin. Gabar'da çıkan mazot nerde?"
Başka bir vatandaş ise "Zam bizi çok etkiliyor. Her gün zam, her gün zam, her zaman... Nereye gideceğini bilemez olduk. Çiftçiyiz, biz her şeyden zarar ediyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.
ÇİFTÇİYİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
Çiftçi Faruk Gürkan, "Bundan daha kötü ne olur? Çiftçiyi bitirmeye çalışıyorlar bunlar. 43 liradan, 44 liradan mazot al... Hele bunları borca aldığın zaman zaten bitmişin. Gelsinler kendilere vereyim tarlayı kendiler işlesinler bu şekilde. Böyle bir şey olmaz ya. Ben bundan 2- 3 sene önce sattığım şeyi şimdi aynı fiyata satıyorum mısırı. Böyle bir şey olur mu? Gübre olmuş biri 14,5 lira ( kilosu), biri 12 lira. Böyle bir şey olmaz. Yarın bir gün yine zam gelecek. Ne yapacak bu çiftçi? Çocuğunu mu okutacak, kendini mi geçindirecek?" diye konuştu..
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak" dedi.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Son Dakika › Yerel › Mazota gelen zam vatandaşları isyan ettirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?