MDTO'da 2026-2030 dönemi başkanlığını Berdan Doğan, Cihat Lokmanoğlu'ndan devraldı - Son Dakika
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MDTO'da 2026-2030 dönemi başkanlığını Berdan Doğan, Cihat Lokmanoğlu'ndan devraldı

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MDTO\'da 2026-2030 dönemi başkanlığını Berdan Doğan, Cihat Lokmanoğlu\'ndan devraldı
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MDTO'da 2026-2030 dönemi başkanlık devir teslim töreninde görevi Berdan Doğan, Cihat Lokmanoğlu'ndan devraldı. Doğan birlik ve dayanışma mesajı verirken Lokmanoğlu yeni yönetime başarılar diledi.

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Berdan Doğan, görevi Cihat Lokmanoğlu'ndan devraldı.

Mersin Deniz Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi yönetim kurulu başkanlığı için devir teslim töreni düzenlendi. Odanın hizmet binasında gerçekleştirilen törene, yönetim kurulu üyeleri ile oda sekreteryası katıldı.

Doğan'dan birlik ve dayanışma mesajı

Görevi devralan MDTO Başkanı Berdan Doğan, Cihat Lokmanoğlu'na görev süresi boyunca kuruma ve denizcilik sektörüne sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Devraldıkları hizmet bayrağını daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Doğan, "Birlik ve dayanışma içinde sektörümüzü tüm paydaşlarımızla birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

Lokmanoğlu'ndan yeni yönetime başarı dileği

Cihat Lokmanoğlu ise görev süresi boyunca birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine ve oda çalışanlarına teşekkür ederek Berdan Doğan ve ekibine yeni dönemde başarılar diledi. Doğan'ın sektörün içinden gelen ve denizcilik alanını iyi bilen bir isim olduğuna dikkat çeken Lokmanoğlu, yeni yönetimin Mersin ve denizcilik sektörü için faydalı çalışmalar yapacağına inandığını ifade etti.

Törenin sonunda hizmetleri anısına Cihat Lokmanoğlu'na plaket takdim edildi. Lokmanoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmasının ardından uğurlandı.

Kaynak: İHA
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