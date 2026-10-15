MDTO\'da görev dağılımı belirlendi, Sabit Ahmetler Meclis Başkanı seçildi

Mersin Deniz Ticaret Odası'nda (MDTO) seçim süreci, yönetim kurulu ve meclis görev dağılımlarının belirlenmesiyle tamamlandı. MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Berdan Doğan, yeni dönemde üyelerle iletişimi güçlendirmeyi ve denizcilik sektörünün sorunlarının çözümüne öncelik vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Seçimlere yoğun katılım gösteren oda üyelerine teşekkür eden Doğan, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek, bundan sonraki ortak hedefin Mersin Deniz Ticaret Odası'nı ve denizcilik sektörünü daha ileriye taşımak olduğunu ifade etti. Eğitimden sosyal sorumluluğa kadar odanın bugüne kadar oluşturduğu birikimi koruyarak geliştireceklerini kaydeden Doğan, önceki dönem başkanı Cihat Lokmanoğlu, Meclis Başkanı Jozef Atat ve geçmiş dönemlerde görev alan yönetim ve meclis üyelerine teşekkür etti.

"Sektörün tüm paydaşlarının sesi daha güçlü duyulacak"

Yeni dönemde üyelerin sorunlarını doğrudan dinleyerek çözüm için ilgili kurumlarla iş birliği yapacaklarını vurgulayan Doğan, denizcilik sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına odaklanacaklarını belirtti.

Mersin'in ticaretteki konumu ve denizcilik potansiyelinin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doğan, armatörlerden acentelere, gemi tedarikçilerinden eğitim kurumlarına kadar sektörün tüm paydaşlarının sesini daha güçlü duyurmayı amaçladıklarını ifade etti. Doğan, yeni dönemin Mersin iş dünyasına, denizcilik sektörüne ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

MDTO Meclis Başkanlığına Sabit Ahmetler seçildi

14 Ekim Çarşamba günü yapılan seçimlerin ardından MDTO Meclis Başkanlığı görevine Sabit Ahmetler getirildi. Alkaan Sevim ve Ahmet Yılmaz meclis başkan yardımcılığına, Remzi Murat Neyiğit ise meclis katip üyeliğine seçildi.

2026-2030 döneminde MDTO Meclisinde Ali Küçük, Atahan Çukurova, Bekir Yıldız, Berdan Doğan, Cebrail Orman, Durmuş Ali Turur, Ertuğ Kemal Yılmaz, Filiz Özbek Keleş, Göksel Hallaç, İbrahim Aşkaroğlu, İbrahim Kitapçı, İsmail Okan, Mehmet Özkan, Mesut Öztürk, Metin Özdemir, Murat Uçar, Rabia Demir, Reşit Güngör, Sertip Dinçer ve Uğur Tosuner görev yapacak.