Medine Hac Yoğunluğu Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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Medine Hac Yoğunluğu Zirveye Ulaştı

03.06.2026 12:35
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Medine'de uluslararası hacı sayısı 550 bini aştı, soğutma sistemleri tam kapasite çalışıyor.

Hac farizasını tamamlayarak Hz. Muhammed'in (aleyhisselam) şehrine akın eden uluslararası hacı sayısı an itibarıyla 550 bini aşarak sezonun en yüksek seviyesine ulaştı. Medine Hac Komitesi, kutsal şehirde yaşanan tarihi yoğunluk nedeniyle Mescid-i Nebevi'deki dev soğutma ve gölgelik sistemlerinin 24 saat kesintisiz tam kapasiteye geçirildiğini duyurdu.

Mekke-i Mükerreme'deki kutsal mekanlardan Medine-i Münevvere'ye yönelik başlayan dev göç dalgası, bugün itibarıyla zirve noktasına ulaştı. Hac farizasını tamamlayarak Hz. Muhammed'in (aleyhisselam) şehrine akın eden uluslararası hacı sayısı an itibarıyla 550 bini aşarak sezonun en yüksek seviyesine ulaştı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Medine Şubesi, sadece son 48 saat içinde şehre giriş yapan ve oteller bölgesine yerleştirilen resmi hacı sayısının yarım milyonu geride bıraktığını açıkladı. Pakistan, Endonezya, Hindistan, Türkiye ve Arap ülkelerinden gelen yoğun kafilelerin Mescid-i Nebevi'de kılınan vakit namazlarında avluları tamamen doldurması üzerine, kutsal alanda olağanüstü kalabalık yönetim protokolü başlatıldı.

İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, Medine'de 44 dereceyi bulan aşırı sıcaklara karşı Mescid-i Nebevi avlusunda bulunan 250 adet devasa hidrolik şemsiyenin gün boyunca açık tutulduğunu bildirdi. Şemsiye direklerine entegre edilen ve saatte binlerce litre arıtılmış soğuk su püskürten akıllı "Misting" (nemlendirici fan) sistemleri, rekor seviyede çalıştırılarak açık alanlardaki sıcaklığı yapay olarak 7 ila 8 derece aşağı çekmeyi başardı. Ayrıca Mescid-i Nebevi'nin altındaki dünyanın en büyük merkezi klima santrali de iç mekanlardaki hava sirkülasyonunu maksimum düzeye ulaştırdı.

Uçuş öncesi "akıllı bagaj" operasyonu başladı

Medine Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ise memleketlerine dönecek ilk hacı kafileleri için tahliye operasyonunun düğmesine bastı. Havalimanı otoritesi, terminallerde yığılma yaşanmaması amacıyla "Uçuş Öncesi Bagaj Kabul" sistemini devreye aldı. Bu sistemle, hacıların büyük valizleri ve kutsal sudan oluşan zemzem bidonları, uçuş saatinden 24 saat önce doğrudan Medine'deki otellerinden akıllı barkodlarla teslim alınarak havalimanı kargo bölümüne taşınmaya başlandı.

Emniyet Müdürlüğü, oteller bölgesinden havalimanına ve Mescid-i Nebevi'ye çıkan ana arterlerde yaya güvenliğini sağlamak için yüzlerce motorize ekibin görev yaptığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ise şehir genelinde kurulan 18 farklı acil müdahale merkezi ve Ravza-i Mutahhara çevresindeki mobil klinikleriyle, yaşlı hacı adaylarına yönelik tansiyon, şeker ve sıcak yorgunluğu kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, bu devasa yoğunluğa rağmen şu ana kadar Medine genelinde hiçbir lojistik tıkanıklık veya sağlık krizi yaşanmadığının altını çizdi. - MEDİNE’İ MÜNEVVERE

Kaynak: İHA

Yaşam, Dünya, Yerel, Hac, Son Dakika

Son Dakika Yerel Medine Hac Yoğunluğu Zirveye Ulaştı - Son Dakika

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