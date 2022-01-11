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Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı - Son Dakika

Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı

11.01.2022 12:16
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı

Atatürk Üniversitesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen yemek programında yerel ve ulusal medya mensuplarıyla bir araya gelindi.

Atatürk Üniversitesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen yemek programında yerel ve ulusal medya mensuplarıyla bir araya gelindi.

Çalışan gazetecileri onurlandırmak amacıyla her yıl 10 Ocak günü kutlanan ve Türkiye'ye özgü özel bir gün olan Çalışan Gazeteciler Gününde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ev sahipliğinde düzenlenen yemek programına; gazeteciler cemiyeti başkanları ve üyeleri, basın kuruluşu yöneticileri ve temsilcileri ile çok sayıda yerel ve ulusal medya mensupları katıldı.

Böyle anlamlı bir günde birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarımız; zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Toplumu bilgilendirmede, toplum ve devlet arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürümesinde son derece hassas bir görevi yerine getiren basınımız, bilgi ve teknoloji çağına girdiğimiz günümüz dünyasında yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmelere ayak uydurarak sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydedip geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesine çok değerli katkılarda bulunmuştur. Basının ulaştığı seviyede en büyük pay, şartlar ne olursa olsun görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir" dedi.

Rektör Çomaklı: "Karşılaşılan Zorlukları İş Birliği İçerisinde Aşacağız"

Basın mensuplarının zor şartlara rağmen mesai kavramı gözetmeksizin halkı doğru bilgilendirmek adına yoğun gayret sarf ettiğini belirten Rektör Çomaklı: "Bu düşüncelerle vatandaşlarımıza doğru bilgiyi zamanında ulaştırmak için fedakarca çalışan, dürüst ve ilkeli yayıncılığı benimseyen tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, karşılaştıkları zorlukları iş birliği içerisinde aşacağımıza olan inancımla çalışmalarında başarılar diliyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Program; basın mensuplarından gelen soru, öneri ve temenniler alınarak karşılıklı değerlendirmelerle son buldu.

Gazeteciler Gününde "Medya ve Etik" Konulu Panel Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Medya ve Etik konulu panel düzenlendi.

Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen panele; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ile panelistler; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Besim Yıldırım, Prof. Dr. Hüseyin Köse, Prof. Dr. Naci İspir, yerel ve ulusal basın temsilciler, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, internet yasasının çıkarılması ve basın yasasında bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, basının yenileşmeye tabi tutulması gerektiğini ifade etti. Medya ve Etik panelinin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Naci İspir Medya ve Etik Kuramlar, Prof. Dr. Zakir Avşar Medya ve Düzenleyici Kurumlar, Prof. Dr. Hüseyin Köse Yeni Medya ve Etik, Prof. Dr. Besim Yıldırım ise Gazeteci ve Haber Kaynağı İlişkisi konusuna değindi.

Program, soru-cevap kısmına geçilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı
Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı

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Atatürk Üniversitesi, Gazeteciler Günü, Medya, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Medya mensuplarının Gazeteciler Günü Atatürk Üniversitesinde kutlandı - Son Dakika


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