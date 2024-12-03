Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Oldu

Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 12 Kasım 2024 tarihinde yapılan seçim sonucunda Kamu Başdenetçisi görevine seçilen Yargıtay Eski Başkanı Mehmet Akarca, bugün TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Akarca, 9 Aralık'ta görevi Şeref Malkoç'tan teslim alacak. - ANKARA
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