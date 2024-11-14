Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Seçildi

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Kamu Başdenetçiliğine Mehmet Akarca'nın seçilmesinde dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TBMM Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74'üncü, 14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonca gösterilen 3 aday içerisinden, Genel Kurulun 12.11.2024 tarihli 17'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliğine seçildi. - ANKARA