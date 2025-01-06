Mehmet Akgül Görevi Gençlere Devretti - Son Dakika
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Mehmet Akgül Görevi Gençlere Devretti

Mehmet Akgül Görevi Gençlere Devretti

58 yıldır aşçılık yapan Akgül, Manisa Lokantacılar Odası başkanlığını Şafak Yıldırım'a devretti.

06.01.2025 12:40
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Manisa'da 58 yıldır aşçılık yapan ve 5 dönemdir de Manisa Lokantacılar Odası Başkanı olan Mehmet Akgül birçok kişiye örnek olacak davranışa imza atarak gençlerin önünü açmak için görevi Şafak Yıldırım'a devretti.

Manisa'da 58 yıldır aşçılık yapan ve 2005 yılında Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanlığına seçildikten sonra 19 yıldır kesintisiz bu görevini sürdüren Mehmet Akgül görevi gençlere bırakmak adına oda başkanlığını yine kendi yönetiminde yer alan Şafak Yıldırım'a devretti. Görev süresi dolmadan görevini devreden Akgül'e yeni başkan Şafak Yıldırım tarafından odaya ve mesleğe sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Görevi devreden Mehmet Akgül, "Tabi ki zamanı gelince zamanı değerlendirmek, zamana göre hareket etmek gerekir. Uzun yıllardır Manisa Lokantacılar Odası Başkanlığını yapıyoruz. Bu konuda yönetim kurulundaki arkadaşlarım bize çok destek oldular. 19 yıldan bu yana ekibimizle güzel işler yaptık. Onun için diyorum ki görevi kendi yönetimimdeki genç ekibe bırakmak arzusundayız. Bunu bırakırken tabi ki her zaman onların yanındayız. Yine koltuklarımızın altında ellerimizin altında hareket edecekler. Ben arkadaşlarıma, haklarını helal etmelerini istiyorum. Hem esnaf arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim onlarda parmağım kadar hakkım varsa benden yana helal olsun diyorum. İki tane çocuğum var. İkisi de benim gurbette. Ama burada bana Allah 10 tane evlat iki tane de kız evladı verdi. Onlarla birlikte yine çalışacağız, devam edeceğiz. Esnafımıza ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı da olacak inanıyorum" diye konuştu.

Yeni Başkan Şafak Yıldırım ise şunları söyledi: "Bizler için hem hüzünlü hem de bizim için mutlu bir olay. Sevgili başkanla 19 yıldan beri birlikte görev yapıyoruz. Teşkilatımızın bütün kademelerinde görev almaya çalıştık. Bu görevi ile layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Başkanımızın bir kararı vardı. Biz ona saygı duyuyoruz ve elimizden geldiğince ona layık olmaya çalışaraktan bu görevi sürdürmeye çalışacağız inşallah. Onun bıraktığı yerden, elimizden geldiğince daha zirvelere götürmeye çalışacağız. Başkanımızın çalışkanlığını özverisini sizler daha iyi biliyorsunuz. Biz de bu özveriye layık olmaya çalışacağız inşallah. Hepimiz için hayırlı olsun diyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehmet Akgül Görevi Gençlere Devretti - Son Dakika

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