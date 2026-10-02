Mehmet Alkan'ın yaptıracağı Hacı Bostan Alkan Camii için Hatay'da protokol imzalandı - Son Dakika
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Mehmet Alkan'ın yaptıracağı Hacı Bostan Alkan Camii için Hatay'da protokol imzalandı

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Mehmet Alkan\'ın yaptıracağı Hacı Bostan Alkan Camii için Hatay\'da protokol imzalandı
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Hatay Antakya'da Emek-Aksaray bölgesine yapılacak Hacı Bostan Alkan Camii için Vali Masatlı'nın katılımıyla protokol imzalandı. Hayırsever Mehmet Alkan'ın yaptıracağı caminin, 6 Şubat depremleri sonrası bölge halkının ibadet ihtiyacına hizmet etmesi hedefleniyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Emek- Aksaray bölgesine yapılması planlanan Hacı Bostan Alkan Camii'nin Hatay'a kazandırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Hayırsever Mehmet Alkan tarafından yaptırılması planlanan caminin yapımına ilişkin hazırlanan protokol, Vali Masatlı ve ilgili tarafların katılımıyla imza altına alındı.

Protokol kapsamında Emek-Aksaray Mahallesi'nde yapılacak Hacı Bostan Alkan Camii'nin kentte yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ibadet hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da sürdürülen yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında hayata geçirilecek caminin, bölgedeki vatandaşların ibadet ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunması planlanıyor.

Caminin hayırsever Mehmet Alkan'ın katkılarıyla Hatay'a kazandırılması için imzalanan protokolle birlikte yapım sürecine ilişkin çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mehmet Alkan'ın yaptıracağı Hacı Bostan Alkan Camii için Hatay'da protokol imzalandı - Son Dakika
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