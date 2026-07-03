Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar'ın babası hayatını kaybetti.
Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar'ın babası Mehmet Arar hayatını kaybetti. Merhum Arar'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Mehmet Arar’ın Babası Vefat Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?