Direksiyon başında hayat kurtaran müdahaleye on yevmiye tutarında ödül
10.03.2026 17:06  Güncelleme: 17:12
Muğla Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Mehmet Gönen, kalp krizi geçiren bir yolcuyu zamanında hastaneye ulaştırarak hayat kurtardı. Gösterdiği duyarlılık nedeniyle ödüllendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmeti kapsamında görev yapan bir otobüs şoförünün, 23 Şubat 2026 tarihinde hızlı ve duyarlı müdahalesi sayesinde kalp krizi geçiren bir yolcu hastaneye zamanında ulaştırıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli Mehmet Gönen'in aylık maaşına ilave olarak 10 (on) yevmiye tutarında ödül verilmesine karar verilerek, Onur Belgesi takdim edildi.

İçmeler-Marmaris güzergahında sefer yapan toplu ulaşım aracı, saat 16.00 sıralarında Siteler mevkiinde bulunan Blue Port AVM önünden geçtiği esnada araç içerisindeki bir yolcunun kalp krizi geçirdiği fark edildi. Acil durumun fark edilmesi üzerine araç şoförü Mehmet Gönen, saat 16.28'de güzergah dışına çıkarak yolcuyu en kısa sürede hastaneye ulaştırdı ve vatandaşın gerekli sağlık müdahalesini alması sağlandı.

Gösterdiği duyarlılık, sorumluluk bilinci ve insan hayatına verdiği önem nedeniyle personel Mehmet Gönen'e, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Onur Belgesi takdim edildi. Ayrıca MUTTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Mehmet Gönen'in aylık maaşına ilave olarak 10 (on) yevmiye tutarında ödül verilmesine karar verildi.

Başkan Aras: "İnsan hayatı her şeyden önce gelir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplu ulaşım personelinin gösterdiği örnek davranışın gurur verici olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Toplu ulaşım personelimiz yalnızca ulaşım hizmeti sunmuyor; aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı için de büyük bir sorumluluk üstleniyor. Mehmet Gönen'in sergilediği hızlı ve duyarlı müdahale, insan hayatının her şeyden önce geldiğini gösteren çok kıymetli bir davranıştır. Personelimizin bu örnek tutumu bizleri gururlandırmıştır. Vatandaşlarımızın zor anlarında sorumluluk alarak hayat kurtaran tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

