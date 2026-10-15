Mehmet Kaya, Arabanlı kadın çiftçileri 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kutladı - Son Dakika
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Mehmet Kaya, Arabanlı kadın çiftçileri 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kutladı

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Mehmet Kaya, Arabanlı kadın çiftçileri 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü\'nde kutladı
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Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kaya, Araban Ovası'nda tarımsal üretim, gıda güvenliği ve kırsal hayatın sürekliliğinde en önemli rolü Arabanlı kadın çiftçilerin üstlendiğini belirtti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde faaliyet gösteren müteahhit Mehmet Kaya, '15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü' mesajı yayımladı.

Arabanlı genç iş insanı müteahhit Mehmet Kaya mesajında, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında tarımsal işgücünün en önemli kaynağını Arabanlı kadın çiftçilerimiz oluşturmaktadır. Türkiye genelinde ve Araban ilçesinde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yaşayan Arabanlı kadın çiftçilerimiz üstlenmektedir. Arabanlı kadınların Araban Ovası'nın verimli topraklarında tarımsal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve gıda güvenliğinde sahiptir. Araban Ovası'ndaki tarım alanlarında kadın tarım işçileri de tarımsal üretimin her aşamasında yer almakla birlikte daha çok gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadırlar. Kırsal kesimdeki kadınların günlük yaşamda ve tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle büyük bir yükü omuzlamaktadırlar. Kadınlarımız yeri geldiğinde tarlada çift sürmekte, tohum ekmekte, yeri geldiğinde ürününü hasat etmekte, hayvanlarını bakmakta, tarımın her alanında çalışmaktadır. Bunların yanı sıra üzerinde bulunan geleneksel ev işlerini yürütmekte, annelik gibi kutsal bir görevi de beraberinde yerine getirmektedir. Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ilçemize, bölgemize ve ülkemize üretimle destek veren Arabanlı kadın çiftçilerimizin, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mehmet Kaya, Arabanlı kadın çiftçileri 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kutladı - Son Dakika
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