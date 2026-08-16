Mehmet Lermi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 37 yaşındaki amatör futbolcu ve esnaf Mehmet Lermi, Trabzon'un Tonya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vakfıkebir ilçesinde esnaflık yapan ve amatör liglerde uzun yıllar futbol oynayan Mehmet Lermi, eski futbolcu arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla gittiği Erzurum'da motosiklet kazası geçirdi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Lermi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Lermi'nin vefat haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor camiasında da büyük üzüntüye neden oldu.

Mehmet Lermi'nin cenazesi bugün Vakfıkebir ilçesindeki Eski Taş Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tonya ilçesine bağlı Büyük Mahalle'ye götürüldü.

Lermi, burada düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.