Mehmet Özet ismi Gesi'de yaşatılacak - Son Dakika
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Mehmet Özet ismi Gesi'de yaşatılacak

30.06.2022 21:25
Mehmet Özet ismi Gesi'de yaşatılacak

Kayseri'de 2019 yılında hayatını kaybeden iş insanı Mehmet Özet'in ismi, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Erhan Özhan'ın vermiş olduğu dilekçe ile Melikgazi ilçesine bağlı Kayabağ Mahallesi Uzuntaş Caddesi'ne verildi.

Kayseri'de 2019 yılında hayatını kaybeden iş insanı Mehmet Özet'in ismi, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Erhan Özhan'ın vermiş olduğu dilekçe ile Melikgazi ilçesine bağlı Kayabağ Mahallesi Uzuntaş Caddesi'ne verildi.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından cadde ismi değişikliği ile ilgili alınan kararda, "İlgi dilekçede konu edilen, Mehmet Özet ismi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14.10.2019 tarih ve 2019/286 sayılı kararı ile Melikgazi İlçesi Kayabağ Mahallesi Uzuntaş Caddesi'ne verilmiştir. Sokağın konumu Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulaması, cbs.kayseri.bel.tr web sitesindeki Kayseri Kent Bilgi Sistemi (2B) ve 3 boyutlu Kent Bilgi Sistemi'ne işlenmiştir. Bilgilerinize rica ederim" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Özet, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet Özet ismi Gesi'de yaşatılacak - Son Dakika

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