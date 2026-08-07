Mehmet Tektaş'ın Yangın Kazası - Son Dakika
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Mehmet Tektaş'ın Yangın Kazası

Mehmet Tektaş\'ın Yangın Kazası
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Orman yangını sırasında cipiyle uçurumdan düşen Tektaş, rahatsız edici korse sorunuyla mücadele ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde geçen hafta meydana gelen orman yangınında, Kavşit Mahallesi yakınlarında görevli araçlara yol vermek isterken cipiyle uçurumdan yuvarlanıp ölümden dönen 67 yaşındaki Mehmet Tektaş, kazadan değil tedavi sürecinden sonra kendisine takılan korsenin aşırı bol gelmesinden muzdarip olduğunu belirtti.

Çine Kavşit köyünde geçen hafta başlayan ve 3 gün devam eden orman yangınında 30 Temmuz günü Çine pazarından köyüne dönen Mehmet Tektaş, Kavşit Mahallesi yakınlarında görevli araçlara yol vermek isterken cipi ile uçurumdan yuvarlanmıştı. Feci kaza aynı istikamete seyreden başka bir araçta bulunan vatandaşı kamerasına yansımıştı.

Kazada yaralanan 67 yaşındaki Mehmet Tektaş, taburcu olduktan sonra o gün yaşadıklarını anlattı. Kazayı unutmaya çalıştığını ancak kendisine takılan korsenin oldukça bol olmasından dolayı ciddi sıkıntısı olduğunu söyleyen Tektaş, "Perşembe günü pazardan yaylaya gidiyordum. Yaylada hanımım ve hayvanlarım vardı. Yolda karşıdan gelenler bana 'Yukarı gitme, yangın yukarı geldi, geri dön' dediler. Ben de geri döndüm. Dönerken kayanın yanından sola girdim. Tam o sırada önüme hayvanlar çıktı, arkamdan da birisi korna çaldı. Hayvanlara çarpmayayım diye panik yapıp direksiyonu kırdım. Araç kontrolden çıktı, ben araçtan fırladım, cip de aşağı uçtu. Araç hala çıkarılmadı. Kazadan sonra beni yoldan geçen vatandaşlar gördü. Hemen yanıma gelip bez gibi bir şeyin üzerine koyarak dört beş kişiyle yola çıkardılar ve hastaneye götürdüler. Önce Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım, ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildim. Dün taburcu oldum. Kazada sırtımda çatlak oluştuğu için korse kullanıyorum. Ancak bana verilen korse büyük geldi. Firmaya değiştirilmesini söyledim ama değiştirmediler. Şu anda büyük gelen korseyi kullanıyorum ve bu yüzden çok rahatsız oluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehmet Tektaş'ın Yangın Kazası - Son Dakika

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