İslamabad'da Mekke Savunma Anlaşması Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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İslamabad'da Mekke Savunma Anlaşması Coşkuyla Kutlandı

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İslamabad'da düzenlenen havai fişekli etkinlikle kutlandı. Anlaşma, üç ülkeye yönelik saldırıyı ortak saldırı sayıyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, havai fişek gösterisinin de düzenlendiği etkinlikle coşkuyla kutlandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da binlerce kişi, cuma günü Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı kutlamak üzere bir araya geldi. Başkentteki Yeni Mavi Bölge'de düzenlenen etkinliğe aileler, öğrenciler ve gençler yoğun katılım gösterirken, Pakistan bayrakları dalgalandırıldı ve Suudi Arabistan ile Türkiye lehine sloganlar atıldı.

İslamabad bölge yönetimi ve Başkent Kalkınma Kurumu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında bölgedeki çeşitli binalar Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Kutlamalar kapsamında başkent semalarında renkli havai fişek gösterileri de düzenlendi.

"Üç ülkeden birine saldırı, hepsine yapılmış sayılacak"

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, cuma günü Mekke-i Mükerreme'de düzenlenen üçlü zirvede ortak savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından El-Safa Sarayı'nda imzalanmıştı.

Savunma odaklı iş birliği düzenlemesi olarak tanımlanan anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığı, yük paylaşımı ve ortak güvenlik yaklaşımı yoluyla bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesini amaçladığı belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında üç ülkenin ortak caydırıcılığının güçlendirilmesi hedeflenirken, taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üçüne birden yapılmış saldırı olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştı. Anlaşmanın ayrıca üç ülke arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesini öngördüğü bildirilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İslamabad'da Mekke Savunma Anlaşması Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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