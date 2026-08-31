Mekke Savunma Komitesi Toplandı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde ilk toplantı yapıldı, bakanlar ve yetkililer katıldı.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla, gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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