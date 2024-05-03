Meksika'da Öğrenciler Filistinlilere Destek İçin Çadır Kampı Kurdu - Son Dakika
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Yerel

Meksika'da Öğrenciler Filistinlilere Destek İçin Çadır Kampı Kurdu

Meksika'da, Gazze'deki katliamın durması ve Meksika'nın İsrail ile ilişkilerini kesmesi talebiyle öğrenciler, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin bahçesine çadır kampı kurdu. Filistin bayrakları diken eylemciler, ABD ve Fransa'da Filistin'e destek gösterisi yapan öğrencilere yönelik şiddetin durdurulması çağrısı yaptı. Kamp alanında en az 20 çadır kuruldu ve daha fazla öğrencinin katılımı bekleniyor.

03.05.2024 10:43
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Meksika'da öğrenciler, üniversite kampüsüne Filistinlilere destek için çadır kampı kurdu.

ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistinlilere destek gösterileri dünya geneline yayılmaya başladı. Fransa'nın ardından Meksika'daki öğrenciler de Gazze'deki katliamın durması için harekete geçti. Filistin'de soykırımın sona ermesi ve Meksika'nın İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmesini talep eden öğrenciler, başkent Mexico'daki Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin (UNAM) bahçesine çadır kampı kurdu. Kamp alanına Filistin bayrakları diken eylemciler, "İsrail ile ilişkileri hemen kesin" yazılı pankart astı. "Yaşasın Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler ayrıca ABD ve Fransa'da Filistin'e destek gösterisi yapan öğrencilere yönelik şiddetli baskının durdurulması çağrısı yaptı. En az 20 çadırın kurulduğu kampüste, daha fazla öğrencinin eylemlere katılması bekleniyor.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki üniversitelere yayılmıştı. Üniversitelerde kamp kurarak İsrail'e saldırılarına son verme çağrısı yapan öğrenci ve akademisyenlerden bini aşkın kişi gözaltına alınmıştı. Fransa'nın başkenti Paris'te ise Sorbonne Üniversitesi ve Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü öğrencileri gösteri düzenliyor. - MEKSIKO

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

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