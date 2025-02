Meksikalı Fotoğrafçı Too Labra\'nın \'Denizin Kıyıları\' Sergisi Beyoğlu\'nda Açıldı

Yerel

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Meksikalı fotoğrafçı Too Labra'nın "Las orillas del mar" (Denizin Kıyıları) isimli fotoğraf sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, salondaki misafirlerle ilgilendikten sonra serginin açılış konuşmalarını yaptı. Ardından Güney, Meksikalı fotoğrafçı Too Labra ile sergiyi gezerek bilgi aldı. İstanbul Cervantes Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen ve Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı sergi, 7 - 28 Şubat tarihleri arasında 6. Daire Sanat Galerisi'nde sergilenecek. Meksikalı fotoğrafçının Meksika, İspanya ve Türkiye gibi ülkelerdeki deneyimlerinden yola çıkarak oluşturduğu sergide, 22 adet siyah-beyaz fotoğraftan oluşan bir seçki yer alıyor. Sergide yer alan eserler, yüzyıllar boyunca Akdeniz'de gerçekleşen kültürel etkileşimlerin bıraktığı izleri görsellerle yeniden gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

"Beyoğlu'nun dost coğrafyalarla bağını güçlendirirken kültürel zenginliğimizi çoğaltmayı amaçlıyoruz"

Serginin açılış konuşmalarını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney "Üç ayrı coğrafyanın buluştuğu böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Her zaman dile getirdiğim gibi Beyoğlu çok kültürlü ve renkli çehresiyle özel bir ilçedir. Sadece yakın coğrafyamız değil uzak coğrafyalarında yer bulabildiği bir kent. Beyoğlu, arada okyanus bile olsa her kültürün kendinden bir şey bulabileceği zengin bir yer. Bugün Meksikalı fotoğrafçı Too Labra'nın Denizin Kıyıları adlı sergisini yapmak üzere sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu sergi estetik bir deneyim sunmanın ötesinde 3 kıtada farklı kültürel mirasları bir araya getiren görsel bir anlatı niteliği de taşıyor. İspanya, Meksika ve Türkiye'de çekilmiş bu fotoğraflar, yüzyıllar boyunca Akdeniz'de yaşanan ve Atlantik Okyanusu'nun diğer ucuna kadar, denizlerin birbirine bağladığı medeniyetleri ortak ve farklı dokularda gözler önüne seriyor. Beyoğlu Belediyesi olarak sanatın ve kültürel diyaloğun birleştirici gücüne inanıyoruz. Dünyada izilasyonist eğilimlerin arttığı çağda kültürlerarası etkileşime teşvik eden böyle sergilere ev sahipliği yapmayı değerli buluyoruz. Beyoğlu'nun dost coğrafyalarla bağını güçlendirirken kültürel zenginliğimizi çoğaltmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı sergiyi Beyoğlu'na taşıyan Too Labra'ya, işbirliği için İstanbul Cervantes Enstitüsü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu serginin farklı coğrafyalar arasında yeni köprüler kurmasına vesile olmasını diliyorum" İfadelerini kullandı. - İSTANBUL