Mektep Melikgazi'de 'Ahlakın Kaynağı Nedir?' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Mektep Melikgazi'de 'Ahlakın Kaynağı Nedir?' Konferansı Düzenlendi

Mektep Melikgazi\'de \'Ahlakın Kaynağı Nedir?\' Konferansı Düzenlendi

Melikgazi Belediyesi, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu kapsamında Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın konuşmacı olduğu 'Ahlakın kaynağı nedir?' konulu konferans düzenledi. Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu etkinlikte katılımcıların bilgi birikimlerini derinleştirmenin önemine vurgu yaptı.

29.12.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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Melikgazi Belediyesi'nde; Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nun düzenlediği Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın konuşmacı olduğu 'Ahlakın kaynağı nedir?' konulu konferans gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Katılımcıların bilgi birikimlerini derinleştirmesi, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, toplumsal konularda farkındalık kazanmasını hedefleyerek, topluma ışık olacak düşünce liderlerinin yetiştirmek amacıyla Kayseri Valiliğimiz ve Melikgazi Belediyemiz işbirliği ile kurduğumuz Mektep Melikgazi'de eğitimler Aralık ayının başından itibaren devam ediyor. Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda katılımcılarımız mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema ve müzik gibi alanlarda eğitim alacak. Mektep Melikgazi'de her bir alanın dersini, konusunda uzman danışmanlar, deneyimli ve seçkin öğretmenler verecek. Eğitimlerin yanında vatandaşlarımızın da katılacağı konferanslar ve söyleşiler de düzenliyoruz. Bu kapsamda Prof. Dr. Yunus Apaydın Hocamızın konuşmacı olduğu 'Ahlakın kaynağı nedir?' konulu konferans düzenledik. Yunus Hocamıza bu güzel bilgiler ve anlatımı için teşekkür ederim. Mektep Melikgazi'de hem eğitimlerimiz hem de konferanslarımız devam edecek" dedi.

Kayseri Valiliği'ni ve Melikgazi Belediyesi'ni bu güzel organizasyon için kutlayan Prof. Dr. Yunus Apaydın, öğrencilerle soru cevap ve sohbet havasında Ahlakın Kaynağı Nedir? konulu konferans gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mektep Melikgazi'de 'Ahlakın Kaynağı Nedir?' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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