Melania Trump, 'House of Cards' Gündeminde - Son Dakika
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Melania Trump, 'House of Cards' Gündeminde

Melania Trump, \'House of Cards\' Gündeminde

Melania Trump'ın Beyaz Saray'da çekilen pozu, sosyal medyada 'House of Cards' karakteriyle benzerlik gösterdi.

29.01.2025 19:24
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki pozu sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Melania Trump'ı dünyaca ünlü House of Cards adlı dizide ABD Başkanı olan First Lady Claire Underwood'a benzetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın Trump'ın yemin töreninden bir gün sonra 21 Ocak'ta fotoğrafçı Regine Mahaux tarafından Beyaz Saray'daki Sarı Oval Oda'da çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Melania Trump'ı Netflix'in dünyaca ünlü siyasi draması olan House of Cards adlı dizide ABD Başkanı olan kurgusal karakter First Lady Claire Underwood'a benzetti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Melania'nın portresi biraz 'House of Cards' havası veriyor", "Melania bize gardırobundan daha çok şey anlatıyor! Burası House of Cards! Trump geliyor!", "Bu çarpıcı bir tesadüf değil mi? Melania Trump, içindeki Claire Underwood'u ortaya çıkarıyor?" ve "Sanırım kocasının verdiği mesajın aynısını veriyor. Bu sefer şaka yapmıyor!" ifadelerini kullandı.

Melania Trump, fotoğrafta doğrudan kameraya bakıyor ve ellerini önündeki masanın üzerine dik bir şekilde koyuyor. Arka planda ise Washington Anıtı görülüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melania Trump, 'House of Cards' Gündeminde - Son Dakika

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