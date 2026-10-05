Melih Karaçam, YENİ Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına 251 geçerli oyla seçildi

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) YENİ Parti 1. Bilecik Merkez İlçe Kongresi tamamlandı. YENİ Parti Merkez İlçe Başkanı seçilen Melih Karaçam: "Artık sahada olmaya devam edeceğiz ve saha çalışmalarından sonra da ilk seçimlerde sandık ilk geldiği anda iktidar olacağız." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Faaliyet ve hesap raporlarının okunup oylanmasının ardından seçimlere geçildi.

Melih Karaçam'ın tek aday olarak girdiği seçimde toplam 256 oy kullanıldı. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde, 251 geçerli oy alan Melih Karaçam YENİ Parti'nin Bilecik Merkez İlçe Başkanı seçildi.

Yoğun katılımın sağlandığı kongreye; Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belediye ve il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

"İLK SEÇİMDE SANDIK GELDİĞİ ANDA İKTİDAR OLACAĞIZ"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan YENİ Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, şunları söyledi:

"Bu mücadelede her zaman yanımızda olan, ismini halkın verdiği, bütçesini halkın verdiği partide koşar adım iktidara giden bu süreçte katkı veren herkese sonsuz çok teşekkür ediyorum. Kongreler dönemi artık bugün itibarıyla Bilecik için tüm ilçelerde sonlandırılmış durumda. Bundan sonraki dönemde il başkanımızı yine üyelerimizle birlikte belirleyip, ondan sonra da il kongremizi gerçekleştireceğiz ve kurultayımızı da gerçekleştirdikten sonra artık sahada olmaya devam edeceğiz ve saha çalışmalarından sonra da ilk seçimlerde sandık ilk geldiği anda iktidar olacağız. Bu konuda çok güveniyoruz. Hem partilimize güveniyoruz, hem üyelerimize güveniyoruz, hem delegelerimize güveniyoruz, örgütümüze, kadrolarımıza çok güveniyoruz ve her şeyden önemlisi halkımıza çok güveniyoruz."