Melih Karaçam, YENİ Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına 251 geçerli oyla seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melih Karaçam, YENİ Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına 251 geçerli oyla seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melih Karaçam, YENİ Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına 251 geçerli oyla seçildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti 1. Bilecik Merkez İlçe Kongresi'nde 256 oy kullanıldı, 5 oy geçersiz sayıldı; 251 geçerli oy alan Melih Karaçam Merkez İlçe Başkanı seçildi. Karaçam, il ve kurultay kongrelerinin ardından ilk seçimde sandık geldiği anda iktidar olacaklarını söyledi.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) YENİ Parti 1. Bilecik Merkez İlçe Kongresi tamamlandı. YENİ Parti Merkez İlçe Başkanı seçilen Melih Karaçam: "Artık sahada olmaya devam edeceğiz ve saha çalışmalarından sonra da ilk seçimlerde sandık ilk geldiği anda iktidar olacağız." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Faaliyet ve hesap raporlarının okunup oylanmasının ardından seçimlere geçildi.

Melih Karaçam'ın tek aday olarak girdiği seçimde  toplam 256 oy kullanıldı. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde, 251 geçerli oy alan Melih Karaçam YENİ Parti'nin Bilecik Merkez İlçe Başkanı seçildi.

Yoğun katılımın sağlandığı kongreye; Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belediye ve il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

"İLK SEÇİMDE SANDIK GELDİĞİ ANDA İKTİDAR OLACAĞIZ"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan YENİ Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, şunları söyledi:

"Bu mücadelede her zaman yanımızda olan, ismini halkın verdiği, bütçesini halkın verdiği partide koşar adım iktidara giden bu süreçte katkı veren herkese sonsuz çok teşekkür ediyorum. Kongreler dönemi artık bugün itibarıyla Bilecik için tüm ilçelerde sonlandırılmış durumda. Bundan sonraki dönemde il başkanımızı yine üyelerimizle birlikte belirleyip, ondan sonra da il kongremizi gerçekleştireceğiz ve kurultayımızı da gerçekleştirdikten sonra artık sahada olmaya devam edeceğiz ve saha çalışmalarından sonra da ilk seçimlerde sandık ilk geldiği anda iktidar olacağız. Bu konuda çok güveniyoruz. Hem partilimize güveniyoruz, hem üyelerimize güveniyoruz, hem delegelerimize güveniyoruz, örgütümüze, kadrolarımıza çok güveniyoruz ve her şeyden önemlisi halkımıza çok güveniyoruz."

Kaynak: ANKA
Bilecik MerkezYeni PartiPolitikaKaraçamGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Rusya’dan uzay savaşı tehdidi: Starlink uydularını hedef gösterdi Rusya’dan uzay savaşı tehdidi: Starlink uydularını hedef gösterdi
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
23:34
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:48
Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 23:42:15. #7.13#
SON DAKİKA: Melih Karaçam, YENİ Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına 251 geçerli oyla seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei