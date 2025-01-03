Melikgazi, 2024 Yılıyla Türkiye\'nin En Çok Yapı Ruhsatı Veren Belediyesi Oldu

Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi olarak 2024 yılı itibariyle 3 bin 785 adet yapı ruhsatı ile Türkiye'de en çok ruhsat veren belediye olduklarını söyledi.

Melikgazi ilçesinin cazibe merkezi olmasından dolayı yatırımcıların en çok yatırım yaptığı ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu, "TÜİK tarafından son olarak açıklanan 2024 yılının ilk 3 çeyreğindeki istatistiklere göre Türkiye genelindeki yapı ruhsatı verilerine göre 1402 belediye içerisinden Melikgazi Belediyemiz yeni yapı için en çok yapı ruhsatı düzenleyen belediye oldu. Melikgazi Belediyesi gelişmeye, büyümeye güzel bir ilçe olmaya devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak 2024 yılını kapattık. 2025 yılında koştur koştur güzel hizmetleri sizlerle buluşturacağız. 2024 yılında büyük bir başarı elde ettik. Aynı şekilde 1554 adet de mesken vermiş durumdayız. Önceki yıla göre yapı ruhsatı taleplerinde yaklaşık yüzde 10 civarında, yapı kullanma izin belgesi taleplerinde de yüzde 50'ye yakın oranda artış meydana geldi. Dolayısıyla bu belediyemiz için büyük bir başarıdır. Türkiye'de en çok yapılaşan, büyüyen, gelişen belediye Melikgazi Belediyesi oldu. Belediye olarak birçok projeyi hayata geçiyoruz. Okullar, sosyal tesisler, aile sağlık merkezleri gibi hizmetleri ilçemize kazandırdık. 'Bizim görevimiz değil' demiyoruz gece gündüz hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu da ilçemizin daha yoğun talep görmesine, daha yoğun talep almasına ve yapılaşmasına imkan sağlıyor. İnşallah 2025 yılında da Melikgazi daha güzel bir ilçe olma yolunda hızla ilerleyecek. Hayırlı olsun." dedi.

Melikgazi Belediyesinde iş ve işlemlerin daha seri ve kolay olması için yeni çalışmaları da hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunlar söyledi:

"2 yıl önce başlattığımız bir çalışma ile Türkiye'de akıllı belediyecilik kapsamında en önemli işlevlerden bir tanesini dijital imara geçerek yapmıştık. Böylece bütün projeler bilgisayar ortamında hızlıca online olarak sistemimize yükleniyor. Bu da bizim zamandan tasarruf etmemizi sağladı. Verilen yapı belgeleri vatandaşlarımızın güncel mevzuata uygun daha güvenli yapılarda yaşaması, planlama aşamasından bitimine kadar görev alan sektör paydaşları mimar, mühendis, yükleniciler ve yapı denetim kuruluşlarıyla belediyemiz personelinin özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor. Belediyemize iletilen taleplerin tamamı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelimizin emekleri ve fazla mesaileri ile tamamlandı. Özveri ile çalışan tüm personelimize teşekkür ederim. " - KAYSERİ