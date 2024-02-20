Melikgazi Belediye Başkanı Kadınlarla Buluştu

Seçim çalışmaları kapsamında Danışmentgazi Mahallesinde kadınlarla buluşan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5 yıl boyunca kadınlar için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Başkan Palancıoğlu, kadınların toplum yaşamındaki önemine değinerek, "Danışmentgazi Mahallemizde Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanımız Sayın Nazlı Sözduyar, kıymetli yönetimi ve değerli ilçe teşkilatımız ile birlikte hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. AK Kadın teşkilatımız Kayseri'mizin her ilçesinde, güçlü Türkiye yolunda güçlü kadınlarla çalışmaya devam ediyor. Kadınlarımız toplumsal hayatın parçası olarak neredeyse tüm çalışmalarımızda yer aldı. Kayseri'nin değerli kadınları olarak coşkunuzla, heyecanınızla bizi hiçbir yerde bizleri yalnız bırakmadınız. Ben, daima yanımızda durduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Sizi hayatın her alanında destekleyecek yatırımlarımız ve yeni müjdelerimiz olacak. Buraya ne zaman gelsem beni bağrınıza basıyorsunuz. Bir önceki seçimde de bana destek oldunuz. Şimdi yine destek ve dualarınıza talibiz. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde hep birlikte daha güzel bir Melikgazi için hazırız, kararlıyız. Güçlü Türkiye'nin inşasında hayatın her alanında hanım kardeşlerimizin toplumda daha çok yer alması için birlikte olmaya onlar için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah toplumda önemli bir yere sahip olan hanım kardeşlerimizin destekleri ile yeniden Melikgazi diyeceğiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ
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