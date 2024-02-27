Melikgazi Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerinde Yapılan Çalışmaları Anlattı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte Battalgazi Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek ilçede 5 yılda yapılan çalışmaları anlattı, yapacaklarının sözünü verdi.
Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların teveccühü ile karşılanmaktan oldukça mutlu olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "5 yıl hızlı geçti ama hizmetlerle dolu yıllarımız oldu. Hem pandemi hem deprem yaşadık. Melikgazi Belediyesi olarak zorluklara rağmen hizmetlerimiz devam etti. Ayrıca deprem bölgelerine yardımlarımızı da sürekli devam ettirdik. 58 mahallemizde bir emek bir hizmetimiz mutlaka var. İlçemize 21 okul, 15 sağlık ocağı, 15 sosyal tesis, 15 kütüphane, 270 yeni park yaptık. Bizler sizlerin emrindeyiz. Taleplerinizi ve yapılmasını istediklerinizi bize hızlıca 0530 253 9191 nolu WhatsApp hattı üzerinden bildirebilirsiniz. Battalgazi Mahallemizde 1. Etap kentsel dönüşüm çalışmamızı tamamlamıştık. Şimdi 2. Etap 20 blok binası bitmek üzere. Yaz ayında hepsini bitirip sosyal tesisini yapmış olacağız. Aynı zamanda Çorakçılar Mahallemizde yeni bir dönüşüme başlıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 2. Etap çalışmamızın ihalesine çıkacağız. Dolayısıyla gece gündüz çalışıyoruz. Tarihimize ve ecdadımıza sahip çıkıyoruz. İçinde Battalgazi Türbesi'nin olduğu bir Battalgazi Camii var burada. Burası için inşallah yeni dönemde çalışmalarımız yeni projelerimiz var. Yapılacaklar eksikler tabi ki var. Ama Melikgazi'de iyi niyetle çalışan bir ekip var. 31 Mart'ta inşallah, cumhur ittifakı adayı olarak vereceğiniz oylar bize moral, motivasyon verecek. İnşallah sizlerden dua ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi.
Başkan Palancıoğlu vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek mahalle halkına ve gençlere kütüphane, futbol sahası, mahalle fırını sözü verdi.
AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise, "Vatandaşlarımızın güler yüzü ve samimiyetinden daha çok enerji alıyoruz. Gittiğimiz her mahallede sokakta Başkanımızın hizmetleri var. Buda bizi gururlandırıyor ve çok mutlu oluyoruz. İnşallah Mustafa Başkanımız sizlerin alacağı destek ile durmak yok yola devam diyecek" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Melikgazi Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerinde Yapılan Çalışmaları Anlattı - Son Dakika
İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan "Rezerve ve Riskli Alanlar" raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı. Son 11 yılda İstanbul'da bulunan ve 2000 yılı öncesi yapılmış 800 bin binanın yalnızca 84 bininin dönüştüğüne yer verilen raporda, dönüşüm için öncelik gerektiren ilçelerin ise Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu olduğuna değinildi.
Emekli maaşlarındaki refah payı sisteminin ortadan kaldırılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda infial yarattı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi basında yer alan haberleri kesin bir dille yalanlayarak "Emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
Bugün Dubai'de Ebru Gündeş ile nikah masasına oturan Murat Özdemir'in yakın zaman önce boşandığı eski eşi zehir zemberek sözler sarf etti. Özdemir'in Gündeş için boşandığı eşi ''Ey Rabbim ben kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MKE Ankaragücü maçında Mauro Icardi'ye verilen cezayı haksız bulduğunu açıkladı. Özbek, Icardi'nin tedbirsiz sevk edilmesi nedeniyle takımın hazırlıklarının etkilendiğini ve cezanın haksız olduğunu belirtti.
Zeytinburnu'nda mahalle bekçisi, üç kişi ile yan bakma tartışması yaşadı. Üç arkadaş tartışma sürerken olay yerindeki polislerin yanına gitti. İçlerinden birisi polislerin yanında yanlarına gelen bekçiye yumruk attı. Mahalle bekçisi de silahına davranarak kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu.
MİT, Türk vatandaşlığı satan şebekeyi çökertti, sanıklar arasında AK Parti Karakeçili Belediye Başkan adayı Hüseyin Özçelik de var. Özçelik, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında "Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler" dedi.
2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile bugün Dubai'de evlendi.
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Neslihan Kanaç isimli yarışmacı konuşma şekli ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla akıllara Bahar Candan'ı getirdi.
Ankara'da kalabalıktan faydalanan bir şahıs, halk otobüsüne büyük tuvaletini yaptı. Cep telefonuyla otobüsün içini görüntüleyen şoför yaşanan olaya "Adam büyük abdestini yapmış otobüse, böyle bir şey var mı ya" sözleriyle tepki gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?