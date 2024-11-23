Melikgazi Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı\'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderek, onların fedakarlıklarının önemli olduğunu vurguladı ve eğitimcilerin ülkenin geleceğindeki rolüne dikkat çekti.

23.11.2024 12:18  Güncelleme: 12:19
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında geleceğe meşale tutan öğretmenlerin fedakarlıkları sayesinde bilgiyle donatılmış nesillerin yetiştiğini belirten Başkan Palancıoğlu, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı, vatanına, milletine ve tüm insanlığa faydalı birer nesil olarak yetiştirmek için ömrünü eğitime adayan öğretmenlerimiz, başımızın tacıdır. Sevgiyle, emekle, ilimi, bilimi, ahlakı, sanatı tertemiz dimağlara ilmek ilmek işleyen öğretmenlerimiz sayesinde donanımlı, güçlü, üreten, gelişen ve geliştiren nesiller yetişiyor. Bugün olduğumuz kişi olma yolunda ellerimizden tutan emek sahibi öğretmenlerimizdir. Hakkını ödeyemeyeceğimiz öğretmenlerimiz sevginin sıcak yüzü, hafızalarımızda her daim kalacak olan liderlerdir. Dünyanın en saygın, en kıymetli mesleğini icra eden öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Bir ülkenin geleceği, iyi eğitim veren öğretmenlerin elindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor; 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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