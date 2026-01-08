Başkan Palancıoğlu, saha çalışanları ile bir araya geldi - Son Dakika
08.01.2026 14:46  Güncelleme: 14:48
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin teknik birimlerindeki saha çalışanlarıyla bir araya gelerek özverili çalışmaları için teşekkür etti. Başkan, Melikgazi Belediyesi'nin çeşitli hizmetlerde Türkiye'de önde olduğunu vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, teknik birimlerdeki saha çalışanları ile bir araya gelerek, özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür etti.

Melikgazi'ye uyum, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde hizmet ettiklerini ve bu çalışma şeklinin hizmetlere yansıdığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Bugün güne belediyemizin İnecik Tesisleri'nde çevre koruma, veterinerlik, sıfır atık, ulaşım ve makine ikmal çalışanlarımızı ziyaret ederek başladık. Biz Melikgazi'de büyük bir aileyiz. Melikgazi'de yaklaşık 1.800 kişi çalışıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak, Türkiye'de en güzel hizmet eden, en çok okul yapan, en çok sağlık merkezi yapan, en çok park yapan, en çok cami ve Kur'an kursu yapan, birçok hizmette en önde olan, borcu olmayan belediyelerden biriyiz. Fidan değil ağaç dikiyoruz. Yaptığımız tüm hizmetleri sizlerle, sizin emekleriniz ile yapıyoruz. Rabbim yaptığımız hizmetleri kabul buyursun. Ülkemizin, şehrimizin gelişmesi ve daha da büyümesi için çalışıyoruz. Bu yıl da aynı performansla daha da çok çalışarak Melikgazi'mize güzel hizmetler kazandıracağız. Emek veren, özveri ile çalışan tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
