Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Palancıoğlu güne mesai arkadaşlarıyla bayramlaşarak başladı

23.03.2026 12:30  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı sonrası belediye personeli ile bayramlaşarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yaz aylarında yoğun bir çalışma dönemi olacağını belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününe belediye personeli ile bayramlaşarak başladı.

İnecik Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeniköy Bakım ve Onarım Merkezi, Melikgazi Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Ana Hizmet Binası'nda çalışan personel ile tek tek bayramlaşan Başkan Palancıoğlu, "Birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın vesilesi olan, rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurladık. Güzel bir Ramazan Bayramı'nı daha kutladık. Biz Melikgazi'de büyük bir aileyiz. Yaz aylarına giriyoruz. Bu yaz yoğun bir çalışma dönemi olacak. Daha farklı, daha güzel çalışmalarımız olacak. Biz her zaman Melikgazi Belediyesi olarak işlerimizde yılmadan, yorulmadan gayretle, çalıştık. Bugün ilçemize hizmet etmek noktasında üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum. İlçemize yapmış olduğunuz hizmetleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar tüm mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin geçmiş bayramını kutluyorum. Rabbim birlik, beraberlik, sağlık ve huzur içerisinde daha nice bayramlara eriştirsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:53
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 13:16:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.