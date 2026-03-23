Başkan Palancıoğlu güne mesai arkadaşlarıyla bayramlaşarak başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününe belediye personeli ile bayramlaşarak başladı.

İnecik Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeniköy Bakım ve Onarım Merkezi, Melikgazi Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Ana Hizmet Binası'nda çalışan personel ile tek tek bayramlaşan Başkan Palancıoğlu, "Birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın vesilesi olan, rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurladık. Güzel bir Ramazan Bayramı'nı daha kutladık. Biz Melikgazi'de büyük bir aileyiz. Yaz aylarına giriyoruz. Bu yaz yoğun bir çalışma dönemi olacak. Daha farklı, daha güzel çalışmalarımız olacak. Biz her zaman Melikgazi Belediyesi olarak işlerimizde yılmadan, yorulmadan gayretle, çalıştık. Bugün ilçemize hizmet etmek noktasında üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum. İlçemize yapmış olduğunuz hizmetleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar tüm mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin geçmiş bayramını kutluyorum. Rabbim birlik, beraberlik, sağlık ve huzur içerisinde daha nice bayramlara eriştirsin" dedi. - KAYSERİ