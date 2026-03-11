Başkan Palancıoğlu, gençlerle iftar sofrasında buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Akıl Küpü Kütüphaneler üye olan gençler, Kayseri Yay Tan Say Spor Kulübü ve Kayseri Erva Spor Kulübü sporcuları antrenörleri ile iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi iklimi sürerken gençlerle bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "Bugün sizlerle iftar soframızda bir araya geldik. Sizler hem aileniz hem bizim hem de ülkemiz için önemlisiniz. Eğer sizler iyi bir ortamda, donanımlı olarak yetişirseniz Türkiye'nin geleceği de parlak olur. Zamanınızı iyi değerlendirin ve kendinizi iyi yetiştirin. Ben 23 yaşında yüksek lisans yaparken İngilizce'yi öğrendim. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. İnşallah sizlerde böyle güzel üniversitelerde okursunuz. Yabancı dili öğrenirseniz hayatta başarılı olursunuz. Hatta birkaç yabancı dil öğrenin. Rabbim, siz bir şey öğrendiğinizde bunun karşılığını size hiç ummadığınız bir anda veriyor. İyi bir ailede iyi bir ahlakla yetişiyorsanız bu ülkeye çok şey katarsınız. Bu ülkenin geleceğisiniz. Bizler Akıl Küpü Kütüphanelerimiz ile sizlere hizmet veriyoruz. Size kariyer günleri de yapacağız. Kendinizi tanıyın ve kendinize uygun doğru meslek seçin. Önemli olan doğru seçim yapmanız. Neyi severek yapacaksanız onu tercih edin. Eş de çok önemli. Evleneceğiniz kişiyi doğru seçin. Biz Melikgazi Belediyesi olarak sizlere yaptığımız okullar, sosyal tesisler, kütüphaneler, spor sahaları ve birçok proje ile her zaman yanınızdayız. Bu vesile ile hepinize eğitim hayatında başarılar dilerim" dedi.

Gençler de Başkan Palancıoğlu'na kendilerine yapmış olduğu birçok proje ve destek için teşekkür ettiler. Programın sonunda Başkan Palancıoğlu ve hocaları belediye personeli, Yeşilay Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası'nda Paralimpik Kyorigi müsabaka dalında K41 kategorisinde mücadele ederek Türkiye şampiyonu olan Yay Tan Say Spor Kulübü sporcusu Sevim Nur Türkmen'i de tebrik ettiler. - KAYSERİ