Melikgazi Belediye Başkanı Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Temeli atılacak ve yapım süreci hali hazırda devam eden birçok projenin sunumunun değerlendirildiği toplantıda, çalışmaların gidişatı ve tamamlanma süreci hakkında istişare yapıldı.

Gündemdeki projeler hakkında büyük bir heyecan duyduklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizi geliştirmek, güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinde ilgili birimimizle birlikte proje değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Halihazırda yapımına devam ettiğimiz, Melikgazi'mize yeni bir soluk getireceğine inandığımız Çarşı Melikgazi, Nazmi Toker Kültür Sanat Merkezi, Gön Han ve Köşk Medrese projelerimizin devam eden sürecini masaya yatırdık. Buradaki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Düzenlediğimiz bu toplantıda yapımı devam eden çalışmalarımızın yanı sıra, planlarken büyük heyecan duyduğumuz yeni projelerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Ortaköy Sokağı, Kamp Merkezi, Kongre Merkezi ve 7/24 Kütüphane gibi birçok merak uyandıran projemiz var. Bunların bir kısmının temelini 2024 yılında atmayı, bir kısmının yapımını ise önümüzdeki yılda başlatmayı düşünüyoruz. Kayseri'mize değer katacak önemli projelerimizi konuştuğumuz toplantılarımızı sık sık düzenleyerek ekibimle birlikte istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Melikgazi'mizi güzelleştirecek, ilçemize renk katacak farklı projelerimizi hayata geçirerek vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Türkiye çapında ses getirecek projelerimiz için titizlikle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ