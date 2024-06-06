Melikgazi Belediye Başkanı YKS'ye Hazırlanan Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı YKS'ye Hazırlanan Öğrencileri Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Akıl Küpü Kütüphanesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

06.06.2024 09:51
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; belediyenin önemli hizmetlerinden biri olan Akıl Küpü Kütüphanesinde, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek onlara başarılar diledi.

Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Palancıoğlu, gençlere YKS ve gelecek hayatlarıyla ilgili iyi dileklerini iletti. Melikgazi Belediyesi, ülkeye birçok alanda katkı sağlayacak, önemli değerleri gelecek nesillere aktaracak, donanımlı, kültürlü ve üreten nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Akıl Küpü Kütüphaneleri, gençlere konforlu ve kaliteli bir ortamda ders çalışma, sosyalleşme, gelişme olanağı sağlıyor. Grup çalışma ofisleri, özel çalışma ofisleri, kafeteryası ve sunduğu birçok özellikle gençler rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışıp, kitap okuyor. Birçok mahallede hizmete giren Akıl Küpü Kütüphanelerinin 40 binin üzerinde üyesi bulunuyor. 8-9 Haziran'da üniversite sınavına girecek olan gençler de Akıl Küpü Kütüphanelerinde hazırlıklarına devam ediyor. Gençleri bu yoğun tempoda ziyaret edip, onlara sınavda başarılar dileyerek yakından ilgilenen Başkan Palancıoğlu; "Akıl Küpü kütüphanelerimiz çok sevildi. Sayıları 15'e ulaşan Akıl Küpü Kütüphanelerimizde öğrencilerimize en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Buralarda, neredeyse tamamına yakını üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz ders çalışıyor. Onlara başarılar diliyoruz. Çünkü bu hafta sonu üniversite sınavı olacak. Onlar bizim geleceğimiz. Onların hayata en iyi şekilde hazırlanması, en iyi şekilde eğitim almaları ülkemiz ve bizim için son derece önemli. Özellikle velilerimizden ve vatandaşlarımızdan da hafta sonu okul çevrelerinde sessiz olmalarını, sınava giren kardeşlerimize destek vermelerini rica ediyorum. Akıl Küpü Kütüphanelerine tüm öğrencilerimizi, gençlerimizi bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı YKS'ye Hazırlanan Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika

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