Melikgazi'de 2025 yılında 4 bin çift dünya evine girdi
13.01.2026 12:23
Melikgazi Belediyesi Evlendirme Şefliği, 2025 yılında yapılan nikah sayısı ile il genelinde en fazla nikah kıyan belediye oldu. Mihrimah Sultan ve Mimarsinan Nikah Salonları'nın yenilenmesiyle birlikte birçok çiftin en mutlu gününe ev sahipliği yapıldı.

Melikgazi Belediyesi Evlendirme Şefliği tarafından 2025 yılında yoğun bir nikah trafiği yaşandı. Nikah salonlarının 2025 yılı içerisinde yenilenerek Mihrimah Sultan Nikah Salonu ve Mimarsinan Nikah Salonu adıyla hizmet vermeye başlamasıyla birlikte 4 bin adet nikah işlemi gerçekleştirildi.

Özellikle evlilik tarihleri açısından yoğun talep gören özel günlerde dikkat çeken rakamlara ulaşıldı. 05.05.2025 tarihinde 60 nikah, 25.05.2025 gibi talebin yoğun olduğu özel günlerde ise 40 nikah kıyılarak Melikgazi Belediyesi, il genelinde en fazla nikah kıyan belediye oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, evlenen tüm çiftlere hayırlı olsun dileklerini ileterek, 2026 yılında da binlerce nikaha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Evlilik, hayatın en önemli dönüm noktalarından biridir. Aile kurmak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek büyük bir sorumluluktur. Melikgazi Belediyesi olarak çiftlerimizin en mutlu günlerine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2025 yılında yenileyerek modern ve nezih bir görünüme kavuşturduğumuz Mihrimah Sultan ve Mimarsinan Nikah Salonlarımız, vatandaşlarımızdan büyük beğeni aldı. Evlenmek isteyen vatandaşlarımız; nüfus cüzdanı, fotoğraf ve sağlık raporu ile birlikte Melikgazi Belediyesi Evlendirme Şefliğimize başvuruda bulunabilirler. Tüm çiftlerimize hayırlı, mutlu ve uzun ömürlü evlilikler diliyorum." - KAYSERİ

