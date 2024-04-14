Melikgazi Belediyesi, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Projesiyle Girişimciliği Destekliyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Projesiyle Girişimciliği Destekliyor

Melikgazi Belediyesi, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Projesiyle Girişimciliği Destekliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de yenilikçi iş fikirleri ve girişimciliğin yaygınlaşması için 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

14.04.2024 12:17  Güncelleme: 12:22
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, fikirleri yatırıma dönüştürecek 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi projesi ile Kayseri'de yenilikçi iş fikirleri ve girişimciliğin yaygınlaşmasının sağlanacağını söyledi.

İlçeye kazandırdıkları kütüphanelerin yanında girişimciliğin desteklenmesi amacıyla Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) kuracaklarını da söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimi için okulların yanı sıra, konforlu alanda ders çalışabilmeleri, sosyalleşebilmeleri, nitelikli zaman geçirebilmeleri için ilçemize 5 yılda tam 15 adet Akıl Küpü Kütüphanesi kazandırdık. Yeni projelerimiz arasında da kütüphanelerimiz var. Erciyes Üniversitesi'nin girişine 7/24 Kütüphane açıyoruz. Kütüphanemiz 7/24 açık olacak. Yanına da Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yapacağız. Şuan sadece İstanbul'da bulunan BTM'yi Kayseri'ye kazandıracağız. İnşallah burası katma değerin ve ihracatın artacağı bir merkez olacak. Burada girişimcilerimize güzel bir ortam sağlayacağız. Yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesi için çalışan ve girişimciliğin yaygınlaşması için çalışan bir merkez ilk defa Kayseri'de olacak. Burada girişimcilik eğitimleriyle fikirler yatırıma dönüşebilecek, üretimler yapılacak. Türkiye'nin en önemli projelerinden birini daha Kayseri'mizle buluşturacağız. BTM'de fikirlerin iş modeli haline gelmesi sağlanacak. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Projesiyle Girişimciliği Destekliyor - Son Dakika

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