Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur'an Kursu ve Cami İnşaatı İncelendi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur'an Kursu ve Cami İnşaatı İncelendi

Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur\'an Kursu ve Cami İnşaatı İncelendi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi'nde faaliyet gösterecek olan Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur'an Kursu ve Cami inşaatını yerinde inceledi. 10 ay gibi kısa bir sürede inşaatın büyük çoğunluğunun tamamlandığı projenin detayları hakkında açıklama yaptı.

26.08.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi'nde faaliyet gösterecek olan Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur'an Kursu ve Cami inşaatını yerinde inceledi.

10 ay gibi kısa bir sürede inşaatın büyük çoğunluğunun tamamlandığı proje hakkında açıklama yapan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"Gültepe Mahallemize güzel bir kompleks yapıyoruz. Ali Başyazıcıoğlu hayırseverimizle birlikte sağlık ocağımız, Kur'an kursumuz ve camimiz çok güzel bir mekanda, üçü bir arada hayata geçiyor. Yoğun nüfusa sahip Gültepe Mahallemizde büyük bir ihtiyacı karşılayacak şekilde, vatandaşlarımızın üç tesisten aynı noktada faydalanması açısından güzel bir çalışma oldu. Tam 10 ay önce kazıya başlandı ve on ay içerisinde kaba inşaatı bittiği gibi ince inşaatının da bir kısmı tamamlandı. Yılsonuna tamamlanması için müteahhitimiz sağ olsun uğraşıyor. Ali Başyazıcıoğlu'na, Başyazıcıoğlu Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. İnşallah inşaatının tamamlanmasıyla birlikte duvar ve peyzaj çalışması yapacağız. Melikgazi'mize bu güzel kompleks hayırlı olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur'an Kursu ve Cami İnşaatı İncelendi - Son Dakika

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