Melikgazi Belediyesi Bayram Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Bayram Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı

Melikgazi Belediyesi Bayram Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Başkan Palancıoğlu, hijyen ve fiyat kontrollerinin önemine dikkat çekti.

27.03.2025 16:02  Güncelleme: 16:05
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Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların sağlığı için bayramda çok tüketilen tatlı, şekerleme ve unlu mamuller gibi ürünlerin üretim yerleriyle satış noktalarında kontroller gerçekleştiriyor. Tatlı üretimi yapılan yerlerin genel hijyen kurallarına uygunluğu ve fiyat denetimi yapan ekipler, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimleri yoğunlaştırdı.

Ramazan Bayramı'ndan önce vatandaşların sağlığı için denetimlerin artırıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Mübarek Ramazan ayının son günlerine geldiğimiz bugünlerde Ramazan Bayramı'nın sevincini yaşıyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi, Ramazan Bayramı münasebetiyle özellikle unlu mamuller ve tatlı üretimi yapan işletmeler üzerine sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın sağlığı için Ramazan Bayramı öncesi unlu mamulleri ve tatlı üretimi yapan yerler Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce sıkı şekilde denetleniyor. Genel hijyen kuralları açısından sıkıntı görülen yerler hakkında tutanak tanzim edilerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bağlı Gıda Denetim Ekiplerine bilgi veriliyor. Bütün ekiplerimiz sahada gerekeni yapıyor. Vatandaşlarımız da konu hakkında şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletebilirler. Ben şimdiden tüm hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman iş başındayız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Bayram Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı - Son Dakika

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