Melikgazi Belediyesi Çocuklara Özel 'Çocuk Korosu' Uygulamasını Başlatıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Çocuklara Özel 'Çocuk Korosu' Uygulamasını Başlatıyor

Melikgazi Belediyesi Çocuklara Özel \'Çocuk Korosu\' Uygulamasını Başlatıyor

Melikgazi Belediyesi, çocukların sanat ile ilgili becerilerinin gelişimi için 'Çocuk Korosu' uygulamasını başlatıyor. Çocukların duygularını sanatla ifade etmesini, hayal güçlerini geliştirmesini ve içlerinde saklı olan yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefleyen belediye, 9-13 yaş aralığındaki çocukları koroya davet ediyor.

31.07.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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Çocukların eğitim öğretimine verdiği değerli hizmetlerin yanı sıra sanat ile ilgili becerilerinin gelişimi için de her türlü desteği sağlayan Melikgazi Belediyesi, 9-13 yaş aralığında bulunan çocuklara özel 'Çocuk Korosu' uygulamasını başlatıyor.

Çocukların sanat ile ilgili gelişimine yönelik hayata geçirdiği projelerle ilçedeki kültürel faaliyetlerin artmasını hedeflediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz değerli çocuklarımıza eğitim öğretim başta olmak üzere her türlü hizmeti sağlıyoruz. Çocukların duygularını sanatla ifade etmesini, hayal güçlerini geliştirmesini ve içlerinde saklı olan yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar yapmış olduğumuz birçok uygulamaya Çocuk Korosu'nu da ekliyoruz. Bu uygulamadaki amacımız çocuklarımıza sanatın ne denli önemli olduğunu gösterirken, özgüvenlerini artırmak ve sosyal becerilerini geliştirmek. Müziğe ilgili ve şarkı söylemeyi seven, müzikal yeteneğini ve ritim duygusunu geliştirmek isteyen 9-13 yaş aralığındaki bütün çocuklarımızı koromuza davet ediyoruz. Belediyemizin Tiyatro Salonu'nda yapılacak olan Çocuk Korosu çalışmalarımızı; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlerinde düzenleyeceğiz. Çocuklarını koromuzda görmek isteyen velilerimiz başvurularını 12 Ağustos tarihine kadar belediyemizin www.melikgazi.bel.tr adlı internet sitesinden yapabilirler." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Çocuklara Özel 'Çocuk Korosu' Uygulamasını Başlatıyor - Son Dakika

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