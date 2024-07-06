Melikgazi Belediyesi Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor

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Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçen Melikgazi Belediyesi Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi 9 Temmuz Salı günü açılıyor.

Melikgazi'yi öncü yatırım ve hizmetleriyle örnek belediye haline getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Yeniköy Mahallesi'nde hizmet verecek olan aile sağlığı merkezinin vatandaşların büyük bir ihtiyacını karşılayacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti;

"Melikgazi'mize değer veren hizmet ve yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyor; her geçen gün hizmet sayımızı artırmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın, ilçemizi nitelikli hizmetlerle donatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Önce sağlık' temasıyla ilçemize 5 yılda 15 adet aile sağlığı merkezi kazandırmayı başardık. Butik tarzda hayata geçen aile sağlığı merkezlerimiz ile vatandaşlarımız kendi mahallelerinde, ulaşım sıkıntısı yaşamadan, hızlı bir şekilde sağlık hizmetinden faydalanabilmektedir. Bu kapsamda Melikgazi Belediyemiz ve hayırseverimizin iş birliği ile Yeniköy mahallemizde hizmet verecek olan Melikgazi Belediyesi Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezimizi hayata geçiriyoruz. Aile sağlığı merkezimiz 4 hekim kapasiteli ve 2 eczaneye sahip olup içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, seminer-eğitim odası, laboratuvar yer alan sağlık merkezimiz zemin ve 1. kattan oluşuyor. 9 Temmuz Salı günü Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'nde saat 16.00'da gerçekleştireceğimiz resmi açılış törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir." - KAYSERİ