Melikgazi Belediyesi, İlkokul Öğrencilerine Çevre Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediyesi, İlkokul Öğrencilerine Çevre Eğitimi Verdi

Melikgazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çevre Haftası kapsamında ortak eğitim düzenledi. Başkan Palancıoğlu, 45 kişiden oluşan Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu birinci sınıf öğrencilerini İnecik Geri Dönüşüm Tesisinde ağırladı.

05.06.2024 10:11
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Melikgazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çevre Haftası kapsamında ortak eğitim düzenledi. Başkan Palancıoğlu, 45 kişiden oluşan Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu birinci sınıf öğrencilerini İnecik Geri Dönüşüm Tesisinde ağırladı.

Çevre Haftasına girdiğimiz bugünlerde vatandaşlarımıza çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için her türlü desteği sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza, buradaki geri dönüşüm tesisimizde Çevre Haftası kapsamında Sıfır Atık adlı eğitimimizi verdik. Birinci sınıf öğrencilerimizden 45 evladımızı tesisin işleyişi, tesisimize gelen atıkların ayrılma işlemlerini, bitkisel atık yağların çöpe ve lavaboya dökülmemesi, tekstil atıklarının çöplere karışmaması gerektiği hakkında bilgilendirdik. Öğrencilerimize okullarında ve evlerinde geri dönüşümün nasıl uygulanacağını anlattık. Çevre kirliliğinin önlenmesi gerektiğini, çevremizi ne kadar temiz tutarsak ülkemize o kadar faydalı bireyler olacağımızı vurguladık. Legolardan oluşan tesis maketimiz ise öğrencilerimiz tarafından bir hayli ilgi gördü. Sıfır Atık Eğitimin düzenlenmesinde katkı sağlayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim." dedi.

"Doğayı korumak önceliğimizdir"

Çevre Haftası kapsamında açıklamalarına devam eden Başkan Palancıoğlu, "Bizim belediye olarak önceliklerimizden biri çevremizin temizliğidir. Sadece Çevre Haftasında değil, her gün bu farkındalığı oluşturacağız. Çevremize zarar verecek projelerden uzak durarak, ilçemizin dokusunu her geçen gün güzelleştirmeye, iyileştirmeye devam edeceğiz. Dünyamızı, vatanımızı, şehrimizi, doğamızı incitmemeliyiz. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, İlkokul Öğrencilerine Çevre Eğitimi Verdi - Son Dakika

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