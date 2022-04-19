Melikgazi Belediyesi İlkokulundan 'e-twinning' Projesi ile Beceri Desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Belediyesi İlkokulundan 'e-twinning' Projesi ile Beceri Desteği

19.04.2022 13:52
Melikgazi Belediyesi İlkokulundan 'e-twinning' Projesi ile Beceri Desteği

Kayseri Melikgazi Belediyesi İlkokulu, öğrencilerine büyük heyecan ve mutluluk yaşatan e-Twinning projesi ile fark oluşturuyor.

Kayseri Melikgazi Belediyesi İlkokulu, öğrencilerine büyük heyecan ve mutluluk yaşatan e-Twinning projesi ile fark oluşturuyor.

Kayseri'nin temsil edildiği, 9 Türk ve 1 Romanyalı ortağın bulunduğu, 'Student Rewrite World Famous Tales' isimli Avrupa ortaklı e-twinning projesince öğrenciler Sindrella, Pinokyo, Rapunzel masallarını kendi yorumları ile yeniden yazacaklar. Okul Müdürü Cengiz Sarı, proje hedeflerinin öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin destelenmesi, zamanı verimli kullanmalarının sağlanması, yeteneklerinin ve kendilerini keşfetmelerinin sağlanması olduğunu belirtti.

Proje kurucusu ve yürütücüsü olan Sınıf Öğretmeni Gönül Altın ise projenin öğrencilerin teknolojiyi kullanmasının geliştirilmesi, işbirlikçi çalışma becerilerinin geliştirilmesi, projede kullanılacak WEB 2.0 araçlarıyla öğretmenlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi İlkokulundan 'e-twinning' Projesi ile Beceri Desteği
Melikgazi Belediyesi İlkokulundan 'e-twinning' Projesi ile Beceri Desteği

YORUMLAR
500
Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı OSB Teknik Koleji Antrenörü Serkan Karakuş Açıklaması OSB Teknik Koleji Antrenörü Serkan Karakuş Açıklaması

Melikgazi Belediyesi, Kayseri, Pinokyo, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi İlkokulundan 'e-twinning' Projesi ile Beceri Desteği - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:59:15. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi İlkokulundan 'e-twinning' Projesi ile Beceri Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement