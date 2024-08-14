Melikgazi Belediyesi Kadınlara Özel Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı Düzenledi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Kadınlara Özel Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı Düzenledi

Melikgazi Belediyesi Kadınlara Özel Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı Düzenledi

Melikgazi Belediyesi'nin, ilk kez kadınlara özel 'Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Melikgazi' temasıyla düzenlediği 'Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı' sona erdi. Kamp boyunca vatandaşlar spordan sanata birçok etkinlik yaparak güzel ve eğlenceli vakit geçirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kampa katılan vatandaşlara teşekkür ederken, Gesi Kamp Merkezi'nde faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

14.08.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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Melikgazi Belediyesi'nin, ilk kez kadınlara özel 'Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Melikgazi'" temasıyla düzenlediği 'Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı' sona erdi. 3 gün boyunca Gesi Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa katılan vatandaşlar, spordan sanata birçok alanda etkinlik yaparak güzel ve eğlenceli vakit geçirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kampa katılan vatandaşlara teşekkür ederken, Gesi Kamp Merkezi'nde faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi'nin önemli tesislerinden Gesi Kamp Merkezi bu kez kapılarını yetişkinlere açtı. 'Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Melikgazi' temasıyla düzenlenen kadınlara özel, yatılı Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı'nda etkinliklere katılanlar 3 gün boyunca verimli vakit geçirdi. Kamp hakkında açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Gesi İlkokulu'nu restore ederek Gesi Kamp Merkezi adını verdik. Daha önce öğrencilere yönelik yatılı İngilizce kampı düzenlemiştik. Bu kez de kadınlara özel yatılı Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın verimli zaman geçirmelerini sağladık. Uzman eğitmenler öncülüğünde, belirli programlar dahilinde düzenlenen kampta hanım kardeşlerimiz sabah saat 06.00'da uyanıp yürüyüş ve egzersizler yaptılar. Sağlıklı beslenmeye ve doğru şekilde dinlenmeye dair eğitim aldılar. Teknolojiden uzak zaman geçirip sanatsal aktivitelerde bulundular. Farkındalık eğitimleri aldılar. Bu vesileyle, Gesi Kamp Merkezi'nde eğitimlerimize düzenli olarak devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Hem kampımıza ilgi gösteren vatandaşlarımıza hem de görev alan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Kadınlara Özel Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı Düzenledi - Son Dakika

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