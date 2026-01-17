Melikgazi ekipleri 58 mahallede kar küreme çalışması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Melikgazi ekipleri 58 mahallede kar küreme çalışması yaptı

Melikgazi ekipleri 58 mahallede kar küreme çalışması yaptı
17.01.2026 15:22  Güncelleme: 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası ulaşımın aksamaması için 58 mahallede kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Başkan Palancıoğlu, vatandaşların dikkatli olmalarını ve belediyenin 7/24 hizmette olduğunu duyurdu.

İl genelinde yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte Melikgazi Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması, vatandaşın mağdur olmaması adına 58 mahallede yollarda ve kaldırımlarda kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Eskişehir Bağları Osmanlı, Danişmentgazi, Selçuklu Mahallelerinde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlara dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, Melikgazi Belediyesi ekiplerinin 7/24 çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Sahada gerçekleştirilen hummalı çalışmalar esnasında açıklamada bulunan Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti:

"Cumartesi sabahı gayet güzel bir kar yağışı oldu. Okullar tatil, evlatlarımız bu tatilde kartopu oynasınlar, kardan adam yapsınlar, karın zevkini ailecek çıkarsınlar. Bizler de kar yağışının başlamasıyla birlikte geceden beri kar temizliği çalışması yapıyoruz. Tüm ekibimiz sahada, ben de bizzat başlarındayım. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Kar yağışı su kaynaklarımız için, tarım için büyük bir nimet. Elimizden geldiğince ana yollar, yokuş alanlar başta olmak üzere tüm alanlarda kar küreme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Başkan Palancıoğlu, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaları durumunda 0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaralı Melikgazi Belediyesi Whatsapp ihbar hatlarından 7/24 ulaşabileceklerini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi ekipleri 58 mahallede kar küreme çalışması yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır

18:54
Zorlu Maç Öncesi İlk 11’ler Belli Oldu
Zorlu Maç Öncesi İlk 11'ler Belli Oldu
18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:58:50. #7.11#
SON DAKİKA: Melikgazi ekipleri 58 mahallede kar küreme çalışması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.