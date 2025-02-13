Melikgazi Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi, Kayseri'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayı kar temizleme, tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Palancıoğlu, ilçenin yollarının açık olduğunu ve ekiplerin 24 saat çalıştığını belirtti.

13.02.2025 13:01  Güncelleme: 13:04
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Melikgazi Belediyesi, Kayseri'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yağışın başladığı ilk andan itibaren sahada kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gece-gündüz demeden ilçede karla mücadele çalışmalarına katılarak, Selçuklu, Hunat, Tacettinveli, Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede ekiplerin devam eden çalışmalarına destek oldu.

"Melikgazi'nin Yolları Açık"

Melikgazi Belediyesi olarak karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personel ile aktif bir şekilde sahada olduklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"Melikgazi'de kar yağışı devam ediyor. Biz de gece- gündüz demeden her zaman sahadayız. Ekiplerimiz, kar yağdığından beri merkezde ve kırsal mahallelerimizde kar temizleme ve tuzlama mesaisini sürdürüyor. İlçemizde cadde ve sokakların temizliği kamyon ve iş makineleriyle, 4x4 araçlarla yapılırken, kaldırımlarda da küreme ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Yoğun bir kar yağışı var. Ekiplerimiz, öncelikle vatandaşların yoğunlukta olduğu ana güzergahlar başta olmak üzere çarşı bölgesi, hastane, okul gibi yerlerde buzlanmaya karşı 24 saat kar temizleme çalışması yapıyor. Gece de yoğun çalışarak esnaf ve vatandaşlarımız işe başlamadan yollarımız açılmış ve tuzlanmış oluyor. Melikgazi'de karla alakalı herhangi bir sorunumuz yok. Yollarımız açık. İlçemizin dört bir tarafında gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren bütün mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimize de özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını ve kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını hatırlatmak istiyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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