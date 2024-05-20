Melikgazi Belediyesi Kavşaklarda Düzenleme ve Yenileme Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Kavşaklarda Düzenleme ve Yenileme Çalışmaları Yapıyor

Melikgazi Belediyesi Kavşaklarda Düzenleme ve Yenileme Çalışmaları Yapıyor

Melikgazi Belediyesi, yaz mevsimin yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki kavşaklarda düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Kavşaklar ağaçlar, led ışıklar ve süs bitkileri ile daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

20.05.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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Melikgazi Belediyesi tarafından yazın yaklaşmasıyla birlikte, ilçedeki kavşaklarda düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kavşaklar dikilen ağaçlar, led ışıklar, renkli taşlar ve çeşit çeşit süs bitkileri ile birlikte daha güzel görünüme kavuşturuluyor.

Yaz mevsimin yaklaşmasıyla birlikte park ve bahçe çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi, ilçenin daha güzel ve renkli görünmesi için çalışmalar yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin birçok noktasındaki dönel kavşaklarda peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor. Kavşakları led aydınlatma sistemi kurup, diktikleri onlarca çeşit, uzun yıllar kalacak süs bitkileri ile yenilediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dönel kavşaklarda peyzaj tasarımları yapıyoruz. Bu tasarımları yaparken su tasarrufuna da dikkat çekmek istiyoruz. Çoğu dönel kavşakta bulunan çim alanları iptal ederek, yerine 'kuru peyzaj' olarak tabir ettiğimiz, dekoratif taş uygulamalarını bitkisel materyal ile buluşturup peyzaj çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bu çalışmalarda bitkilerimizi damla sulama yöntemiyle sulayıp, su israfının önüne geçiyoruz. Mevsimlik çiçek dikilen alanlarımızı azaltıp, uzun yıllar kalıcı bitkiler ekiyoruz. Tasarımlarda ağırlıklı olarak taflan, şimşir, berberis, lavanta, ateş dikeni, phormium, bodur ardıç ve alev çalısı gibi çok sayıda bitki kullanıyoruz. Şimdiye kadar belediyemiz protokol girişi, KCETAŞ önü, Alpaslan Türkeş Bulvarı, İldem Pazar yeri yanı ve Gesi meydan girişindeki kavşaklar gibi birçok yerde çalışmalarımızı tamamladık. Park ve Bahçeler bünyesinde bulunan, 50'ye yakın dönel kavşakta peyzaj çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Kavşaklarda Düzenleme ve Yenileme Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika

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