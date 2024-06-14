Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde eğitim kompleksi açtı

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin Kazım Karabekir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hayırsever iş birliği ile hayata geçirdiği Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nun bulunduğu eğitim kompleksinde coşkulu bir törenle öğrencilere karnelerini verdi.

Kayseri'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı tamamlanırken; binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Kazım Karabekir Mahallesi'nde hayata geçirilen Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nda Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen karne şenliğine katılan Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile birlikte öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Coşkulu törende açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şu anda Kazım Karabekir Mahallemizdeyiz. Burada 3 tane okul, 1 spor salonu ve büyük bir park yaptık. Karne şenliğini burada gerçekleştiriyoruz. Burada İlkokulumuz, Ortaokulumuz, Anaokulumuz var. Binlerce çocuğumuz burada karne alıyor; mutlular. Kaymakamlığımızla birlikte güzel bir etkinlik yaptık. Çocukların ve ailelerin yüzünü güldürdük. Cenab-ı Allah çocuklarımızın geleceğini güzel eylesin. Bu ülkeye, ailelerine, vatana, millete faydalı birer birey olmalarını nasip etsin. Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de en çok okul yapan, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Aynı şekilde yavrularımıza değer veriyoruz. Karneleri hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar, iyi yaz tatilleri diliyorum." dedi.

Başkan Palancıoğlu'na düzenlediği organizasyon için teşekkür eden Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, "Yine belediyemizin güzel bir organizasyonunda çocuklarımızın karnesini dağıtıyoruz. Çocuklar için en güzel gün. Hem karnelerini aldılar hem de neşeli ve mutlular. Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na da böyle bir organizasyon düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ